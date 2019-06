Hicieron un mural para recordar a una compañera que falleció en un incendio

Los colores cálidos y fríos llegaron al Colegio Provincial de Rivadavia para quedarse plasmados en una pared del patio interno. Allí quedará impregnado para siempre el recuerdo de Sol González, una joven estudiante que ya no está presente en la comunidad educativa debido a un fatal incendio en su casa del barrio UDAP 2. Sus compañeros, que egresan este año, la homenajearon con la entrega de la campera de promoción a su papá y con el mural de un paisaje alusivo. La chica falleció en el incendio junto a su madre y su hermano menor.

La imagen que eligieron los compañeros de Sol fue “el atardecer en el mar”. El paisaje radiante quedó plasmado en lo ancho y frío de la estructura de cemento y ladrillo cuando el artista, encargado del trabajo, dio el último retoque este martes. Los alumnos decidieron comparar a Sol con un atardecer porque es un instante único y que no se olvida. Además por la similitud del nombre de la joven de 15 años y la estrella del cielo.

Los compañeros de la chica fallecida hicieron de todo para dejar la huella de Sol antes de salir del colegio. Consiguieron las pinturas y las herramientas necesarias para iniciar el mural, pero faltaba lo más importante: las manos de un experto que pudieran reflejar de forma fiel todo el cariño y el amor que dejaron en un boceto.

Pero esta no era la primera vez que los jóvenes honraban el alma de su compañera de estudio. Antes le hicieron entrega de la campera de Sol a su papá y a su hermano en la fría mañana del último viernes de abril. También en el patio del colegio rivadaviense, ubicado en Meglioli 146 Sur. “No podíamos dejar de recordarte Sol, aunque sabemos que siempre estarás con nosotros”, afirmó ese día su compañero Luciano Flores

“Extrañamos esa risa tan particular que tenías al igual que tu compañerismo. Ese último día que estuviste con nosotros te mediste la campera, estabas tan feliz y entusiasmada que no queríamos que este recuerdo no estuviera en manos de tu papá”, concluyó.

DIARIO HUARPE estuvo presente en ese acto emotivo y se hizo eco de la necesidad que tenían los alumnos del 6to grado. A través de la nota que hizo este medio la Asociación Civil Nuevo Horizonte se enteró de la carencia y decidió aportar con la mano de obra.

El artista Brian Olivares tomó el desafío de empezar y terminar el mural lo antes posible. Le llevó cinco martes de ocho horas de trabajo. En el medio de los tarros de pinturas, los diarios, el calor y el frío, los compañeros de Sol acompañaron al muralista con charlas sobre cómo era ella y mates.

“Fue un desafío para mí porque es la primera vez que pinto un paisaje y un mural de grandes dimensiones. Me pongo a pensar en la familia y en el padre, pienso cómo lo vería ella. Hago mi mejor esfuerzo para que quede un recuerdo lindo”, dijo a este medio Brian Olivares. “Trato de darle mi impronta y aportar con mi granito de arena”, añadió.

Matías Quiroga, presidente Asociación Civil Nuevo Horizonte, señaló que “la intención fue colaborar con los chicos para homenajear a una compañera de la forma más emotiva y respetuosa”.

Junto al mural habrá unos bancos y una placa recordatoria, que tendrá una frase: “Por más larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a salir”. La obra de arte será inaugurada después del acto por el Día de la Bandera el viernes próximo por la mañana.

El hecho:

Sol murió el 2 de julio de 2018 junto a su hermano Mariano, de 10 años, y su mamá Rosana Saavedra, víctimas de un incendio que se produjo en la vivienda que la familia compartía en el Barrio UDAP II de Rivadavia. Del grupo familiar solo quedaron dos integrantes: Tomás, el hijo mayor del matrimonio, que se encontraba estudiando en la Escuela Militar en Buenos Aires y su padre, Víctor González, que minutos antes salió del hogar con rumbo a Mendoza para trabajar.