Horóscopo de hoy, jueves 12 de enero: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este jueves 12 de enero según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Deja a un lado las distracciones, Aries. El trígono de la Luna de hoy con el Sol en signos de tierra te da sensibilidad en el trabajo y en tus responsabilidades personales. Eres duro y decidido. Hoy, ponga el teléfono en modo avión, use la función No molestar en su computadora portátil y evite el abrevadero corporativo.

Signo del horóscopo Tauro hoy

Bueno, ¿qué sabes tú, Tauro? El amor realmente puede tomarte por sorpresa. Alguien puede decir lo correcto en el momento correcto para tocar tu corazón. Con la Luna en Virgo, tu lado práctico se suaviza, permitiendo que el romance abra un poco la puerta. La Luna hablándole a Urano es una receta para la aventura; tal vez esto pueda hacer que te enamores perdidamente, de alguien nuevo o de tu pareja actual.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Un poco de información puede cambiarlo todo. Plutón, el planeta que rige el inframundo, los secretos y la pasión, le habla a la Luna en tu sector del hogar, la familia e incluso las figuras de autoridad. Si bien le gusta dar a los demás el beneficio de la duda, su cabello puede erizarse en la parte posterior de su cuello, sintiendo algo de lo que no era consciente anteriormente. Es hora de dejar que tu mente analítica haga una súper investigación para ver qué pasa. Es posible que descubras una mentira de la que no estabas al tanto, intencionadamente o no, una que querrás sacar a la luz y confrontar.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Escribir es algo tan terapéutico que hacer, así que si te encuentras reflexionando sobre las verdades del universo hoy, escribe esos pensamientos en un papel. Un diario puede ser una manera maravillosa de crear una cronología de su año. A tu naturaleza sentimental le encantará revisar tu viaje y ver cuánto han cambiado tus pensamientos mes a mes.

Horóscopo Signo Leo Hoy

El éxito no se trata de cuánto gana o incluso de lo que hace para ganarse la vida; hoy, pon tu mente en el crecimiento personal. Cuando trabajas en ti mismo, tus metas y tus sueños, todo dentro de ti se reinicia. Entiendes tu propósito en la vida, y hoy, puedes ver el camino trazado frente a ti mucho más claramente que en 2022.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Sé amable contigo mismo, Virgo. Mercurio retrógrado tiene un elemento duro, especialmente con Marte afectando su sector profesional durante casi seis meses completos. Es bueno tener una manera de relajarse después de una larga semana de trabajo. Pronto estarás respirando un gran suspiro de alivio una vez que la locura termine el 18; por ahora, se trata de encontrar comodidades que calmen la dureza de la vida mientras golpea con más fuerza.

Signo del horóscopo Libra hoy

Es extraño cuando alguien que una vez rompió contigo decide regresar, pidiendo una segunda oportunidad. Tu corazón siempre tendrá un lugar especial para el tiempo que compartieron, pero si ya se han ido, recordar puede parecer una pérdida de tiempo. No querrás engañarlos; la amistad puede ser todo lo que tienes para ofrecerles ahora.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Considere la partida de algunas personas como una bendición. Las personas entran y salen de tu vida a menudo, pero cuando es un individuo que consideras un amigo, duele mucho. Sin embargo, verlos publicar en las redes sociales e ignorar su texto puede ser más de lo que puede soportar. Obtienen la cola del Escorpión, y eso significa cortar su amistad de Facebook, Instagram y cualquier otro lugar en el que sientas que debes evitar ver su presencia para que puedas sanar.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

La creatividad es un don que te encanta tener, y hoy anhelas el brillo de la página en blanco. Ya sea escribiendo una nota o blog o pintando en un lienzo nuevo, hay algo maravillosamente magnífico a punto de comenzar. Tu imaginación está a punto de sacar del pozo profundo de la vida que hay dentro de ti. Pronto mostrará lo que tiene para ofrecer al mundo en línea cuando esté todo listo.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Un pie dentro y otro fuera es el baile que diriges durante la conversación lúdica de Saturno con Neptuno hoy. Eres un garabateador hoy, y tu mente puede entrar y salir de los sueños mientras imaginas tu vida en el futuro. Hoy se trata de pensar en grande, incitándolo a dar pasos firmes en la dirección correcta para hacer crecer su felicidad.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

No todo el mundo puede dejar el pasado en el espejo retrovisor y, a veces, los familiares sacan a relucir las cosas porque desconocen el arduo trabajo que ha realizado para ser una mejor persona. Ni siquiera tienen que saber si vas a terapia o si vas a dejar un mal hábito: vapear mucho o comer comida rápida. Ya sabes lo que no es saludable para ti y no necesitas un recordatorio amistoso. Aun así, estás en el asiento del conductor de tu vida. Lo que importa es que tú lo sabes y ellos no. Escuchar su conferencia es difícil, pero un simple 'gracias por preocuparse' puede poner fin a una conversación incómoda.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Las amistades son lo más destacado de tu día, Piscis. Como una brújula que lo lleva a tierra cuando su barco ha perdido la vela, las personas que lo conocen bien pueden ayudarlo a navegar de regreso a casa. Es bueno tener gente de tu lado que te quiera.