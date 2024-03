Horóscopo de hoy, jueves 14 de marzo: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este jueves 14 de marzo según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Es probable que te llegue una nueva oferta, Aries, una que sea tan prometedora como parece. Hágase un favor y diga "sí" más de lo que dice no. Al mismo tiempo, haga que las cosas sucedan según sus propios términos. No has llegado *hasta* lejos para doblegarte y ganarte la aprobación de los demás. En el frente del amor y el romance, se indica un cambio. Si ha pasado por un momento oscuro, confíe en que las fuerzas lo ayudarán a llegar a costas más tranquilas.

Signo del horóscopo Tauro hoy

No todo tiene que hacerte ganar premios o ayudarte a conseguir un gran número de seguidores. Hay algunas cosas que son sólo para *ti*, para tu alegría, para tu expansión, y estas son las cosas en las que quieres invertir tu tiempo y energía hoy. Escuchado en la conferencia cósmica: sanas al mundo a tu manera única cada vez que entras en tu magia.

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Lo entendemos, Géminis. No hay suficiente tiempo para hacer todas las cosas que quieres hacer, que te sientes llamado a hacer. Pero eso no significa que no puedas dedicar tu tiempo y energía al menos a algunos de los regalos que llaman tu atención en este momento, ya sea aprender una nueva forma de baile u hornear pan como un jefe. Recuerda, viniste aquí por una razón. Viniste aquí para encarnar la alegría y permitir la expansión creativa.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Pero tu arte no siempre tiene que salvar al mundo, abucheo. A veces, simplemente tiene que salvarte. Piensa en tu expresión artística como un medio para liberar tu potencial oculto y dar voz a aquello que has reprimido a lo largo de los años. Piensa en tus creaciones como una forma de catarsis, un vehículo para viajar a reinos superiores y experimentar una sensación de elevación. Te debes a ti mismo aparecer como la estrella más brillante y audaz de la galaxia y encarnar la alegría, la dicha, el juego, el placer y la creatividad.

Horóscopo Signo Leo Hoy

¿Cuál es tu kriptonita, Leo? ¿Cuál es ese hábito, persona, patrón o lugar al que recurres cada vez que te encuentras en un lugar oscuro? Hoy, las cartas te instan a tomar conciencia de las tendencias que te mantienen encadenado a los reinos inferiores de la existencia. Ejercer la compasión y regresar a ti mismo, paso a paso. Escuchado en la conferencia cósmica: tienes la fuerza y ​​la resistencia necesaria para enfrentar tus demonios internos.

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Pero, ¿qué quiere decir la gente cuando dice "dejar atrás el pasado" y cómo se hace en la práctica? Empiece por reconocer su papel como catalizador de su historia. El catalizador que llamó tu atención sobre las llamadas partes oscuras de tu interior. Eres un alquimista, Virgo. Un alquimista bendecido con la capacidad de convertir tu dolor en poder. ¡Algo nos dice que el Universo tiene espacio para que puedas viajar de regreso a ti mismo!

Signo del horóscopo Libra hoy

La ternura es la palabra mágica hoy en la sede de Libra. Sientes la necesidad de nutrir tus dones únicos, experimentar con nuevas formas de expresión y mostrarte a ti mismo como nunca lo has hecho. Al mismo tiempo, estás dejando de lado la necesidad de validación externa. Entiendes que el viaje que has emprendido es tuyo y sólo tuyo. La única pregunta que debes hacerte a medida que avanzas es: ¿me trae alegría y me permite cumplir mi propósito sagrado? PD: ¡Algo nos dice que estás prosperando en más formas de las que puedas imaginar!

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Podrías estar en la misma página en todo, pero ¿dónde está la diversión en eso, Escorpio? Esta semana, podrías encontrarte rodeado por la energía del conflicto. Situaciones que amenazan con poner en peligro las relaciones que has construido con ternura, amor y cuidado. Entonces, muévete con conciencia. Elija responder en lugar de reaccionar. Sepa que cada desacuerdo es, en última instancia, una oportunidad para examinar el otro lado de la historia, ampliar su mente y dejar de lado los prejuicios.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

No todo va a salir según el plan que tienes en la cabeza, y eso es algo que has aprendido por las malas. En la temporada de Piscis, abandonas tu resistencia y vuelves a ser uno con la corriente. ¡Estás exactamente donde se supone que debes estar y qué hermoso lugar es ese! En el ámbito del amor y el romance, la convivencia puede ser un tema para algunos de ustedes. ¿Te sientes preparado para compartir tu espacio *y* tus recursos? Tenga las conversaciones importantes que necesita antes de dar el acto de fe con ellos.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Pero, ¿qué significa para usted la lealtad y el compromiso? ¿Cómo te gustaría que el otro se presentara ante ti, todos los días? Hoy te piden que tengas las llamadas conversaciones difíciles que llevas tiempo evitando, Capricornio. La buena noticia es que están tan interesados ​​como usted en el futuro de esta relación y harán todo lo posible para llegar a la mitad del camino.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Esta es la cuestión, cariño: es posible que encuentres o no una solución amistosa de inmediato. Lo que importa es que hagas lo mejor que puedas para practicar la compasión y comprender de dónde vienen en este momento. ¿Las buenas noticias? La energía de la alegría y la celebración te rodea, Acuario. No tienes que esperar a llegar a un destino determinado para celebrar tu viaje aquí en el reino terrenal. ¡Estás vivo, estás respirando y eso en sí mismo es una razón maravillosa para sacar el champán!

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Estás exactamente donde se supone que debes estar, ¡y qué hermoso lugar es ese! La próxima semana te verá vibrar, prosperar e inspirar a otros a entrar en su magia. Hablando de magia, algunos de ustedes pueden sentirse llamados al yoga, la meditación y otras prácticas holísticas. Este es el momento perfecto para profundizar en el tema en cuestión *y* compartirlo con quienes nos rodean. PD: ¡No dejes que el síndrome del impostor se interponga en lo que viniste a hacer aquí!