Luego de la polémica por los supuestos sobreprecios en la compra de medicamentos de la Obra Social Provincia (OSP), se suma otro capítulo. Es que ahora, las entidades agrupadas en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan (Aclisa) reclaman una deuda en remedios que comenzó en junio del 2023, es decir, fue generada durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac. Desde la entidad estatal plantearon que deberán realizar un análisis exhaustivo de una auditoría tercerizada, encargada por las anteriores autoridades, para saber cómo se contrajeron las deudas y en qué contexto. En una reunión, que tendrá lugar en los próximos días, ambas partes buscarán discernir el monto de las mismas y su método de pago.

DIARIO HUARPE habló con Mario Mas, tesorero de Aclisa, quien comentó que durante el Gobierno que culminó el 10 de diciembre pasado dejaron de devolver los medicamentos utilizados a partir de junio y julio del 2023, lo que hizo que las deudas comenzaran a acumularse. El representante apuntó contra el sistema de devolución implementado durante el período en el que Miguel Ángel Grecco estuvo al frente de la OSP. El método consistía en que las clínicas compraban los fármacos, los utilizaban y después la entidad estatal los tenía que reponer. Pero esto difícilmente pasaba.

“Es problema del sistema de facturación que eligieron en la gestión anterior, porque nosotros poníamos los medicamentos y después metían excusas para no pagar o devolverlos. Esto es la gota que rebalsó el vaso, porque los prestadores no damos más. Ya no nos dan créditos en ninguna droguería y no podemos reponer medicamentos”, dijo.

Por esta situación, Mas aseguró que hicieron los reclamos correspondientes a la exministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, y a Grecco, pero nunca obtuvieron respuestas. “Este no es un problema de esta gestión, le tocó la gota que rebalsó el vaso y la culpa es de la anterior gestión que inventó este sistema de facturación”, aseveró.

Desde la OSP aseguraron que tendrán que hacer un análisis exhaustivo de los medicamentos adeudados y del contexto en el cual fueron tomadas las deudas. Conforme indicó el interventor Rodolfo Fasoli, la administración pasada mandó a hacer una auditoría tercerizada de los remedios otorgados, cuyos resultados llegaron hace pocos días y tendrán que estudiarlos.

“La auditoría tercerizada ya no me corresponde a mí porque es de la gestión anterior. Nosotros nos tenemos que sentar a evaluar con las clínicas qué deuda es, en qué situación se generó esa deuda y a qué corresponde. Porque si desde la auditoría se dio la orden de no pagar el medicamento, por algo es”, manifestó Fasoli.

De este modo, puede haber algún tipo de discusión respecto a qué remedios deben ser devueltos y cuáles no. Es que desde Aclisa entienden que la auditoría tercerizada se llevó a cabo solo para medicamentos oncológicos y no para el resto, como los que usan en cirugías y otros procedimientos.

Para solucionar estos desacuerdos, la OSP y Aclisa se reunirán el próximo martes. Allí se develará el verdadero monto de la deuda, que podría ser de millones de pesos, dado que se está hablando de medicamentos de alta complejidad. Fasoli aseguró que analizarán si se paga en devolución de los remedios o en dinero.

La polémica de los sobreprecios

Si bien la gestión de Fasoli evita hablar de sobreprecios, lo cierto es que gracias a la apertura de la competencia entre farmacéuticas la OSP logró ahorrarse $1.500 millones. Es que, según indicaron, anteriormente solo se compraba los medicamentos en tres instituciones, sin la posibilidad de la pugna por los precios.

Ante esto, Mas fue muy crítico con la gestión de Venerando y Grecco y hasta aseguró que “eso no es excusa para que no paguen los medicamentos”.

“Yo entiendo que estén estudiando que se pagan sobreprecios, pero mientras tanto las clínicas están desfinanciadas. Si quieren hacer ahora auditorias porque se pagaba con sobreprecios me parece genial, pero nosotros necesitamos que haya devolución urgente. Eso no es excusa para que no me devuelvan los medicamentos a mí”, dijo Mas.

Dato

Aclisa nuclea clínicas como la Clínica de la Ciudad, Sanatorio San Juan, y sobre todo, las clínicas oftalmológicas.