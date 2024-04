Para muchas familias, los perros y gatos son más que simples mascotas. En el momento parten del mundo terrenal, sus dueños desean darles una despedida digna a sus restos, por lo que buscan un lugar adecuado donde sepultarlos. En San Juan hay un lugar especializado, que funciona como cementerio: Eterna Amistad. Está ubicado en una finca del Médano de Oro, en Pocito, la firma que brinda este servicio que cada vez va cobrando mayor notoriedad. Diego Soler, propietario del emprendimiento, dialogó con DIARIO HUARPE sobre el lugar donde las mascotas tienen su lugar.

Soler, que es profesor de Biología, comentó que “la idea surge en el 2016, cuando tenía la posibilidad de trabajar en una veterinaria. Ahí vas viendo el vacío del propietario al perder su mascota, además, de no contar con un espacio para poderlo sepultarla. Me encontré con personas que viven en departamentos o en lugares sin fondo y no sabían a dónde acudir. Entonces de ahí sale esta idea con el nombre de ‘Eterna Amistad’”.

Una vez que la mascota fallece, ya sea en el domicilio o en la veterinaria, las familias se contactan con Soler para coordinar el traslado hasta la finca ubicada en Médano de oro, lugar donde se realiza la sepultura. En este punto, las familias puede elegir estar presentes o no: “Hay muchas personas que deciden no estar presentes por distintos motivos, por lo que luego les compartimos fotos y videos por WhatsApp”, explicó.

Las fosas se cavan debajo de los parrales que están en la finca, dónde habrá una degradación natural. Cabe mencionar que los dueños de la mascota quienes eligen el lugar donde enterrar a su mascota. Además de la sepultura en las fincas, también existe el "Cementerio Virtual", que es un lugar en donde se comparten fotos con emotivas palabras de despedida. Esto se puede encontrar en el sitio web y también en redes, en Facebook e Instagram.

“Hay muchos dueños que ya pasado un tiempo del fallecimiento de su mascota siguen acudiendo al lugar y le traen una flor o una plantita que la dejan ya puesta donde está su mascota”, explicó Soler.

En este sentido, recordó una anécdota linda y emotiva que vivió con una familia: “Antes del entierro vino toda la familia completa, mamá, papá, el hijo y la otra mascota que tenían. Hicieron como un ritual a su perro que había fallecido, le colocaron una cama de flores, cantaron y le bailaron antes de realizar la sepultura. La verdad que fue un momento muy particular, pero la verdad que lo hicieron con tanto amor que ellos se quedaron mucho más tranquilos".

No todos pueden

Con respecto a la sepultura, Soler comentó que no todas las mascotas se pueden acceder a este servicio, ya que depende la razón del fallecimiento. “El veterinario nos informa si un animal puede o no ser enterrado, ya que si tuvo una enfermedad infectocontagiosa muy particular, donde la parte zoológica es muy peligrosa para las personas, inclusive, no se puede enterrar. También si ha sufrido un tipo de envenenamiento que puede generar contaminación a la tierra”.

Otro detalle es que en el lugar, la familia no puede colocar una lápida para identificar a su mascotas, debido a que es una tierra que sigue siendo trabajada para la vitivinicultura. Sin embargo, sí pueden colocar en los parrales algo objeto distintivo, ya sea una cinta o el collar que utilizaba la mascota.

Lo que cuesta

El servicio cuenta con distintos planes a los que se puede acceder. Según contó Soler, hay un servicio básico sin ataúd y un servicio premium, donde se coloca el cuerpo en un ataúd y después se hace entrega de un distintivo a la familia. "El precio depende del tamaño de la mascota. Un servicio básico puede estar costando de $15.000 a $40.000 o $50.000, y un servicio premium, aproximadamente, de $30.000 a $70.000. Depende del peso y tamaño", finalizó diciendo.

Dato

Aproximadamente, en el lugar ya se han realizado unos 1.000 servicios.