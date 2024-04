Tras conocer, a través de DIARIO HUARPE, que la Secretaría de Ambiente de San Juan ya está cerrando la “Segunda Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos” (OTBN), vecinos de Valle Fértil señalan que no se cumplió con las pautas metodológicas que establece la Ley Nacional de Bosques Nativos (N.º 26.331), en su Resolución 236, anexo 1.

"La resolución de dicha ley dice que se deben realizar dos fases de consulta para cumplir con todos los pasos del ordenamiento territorial de bosques nativos. Algo que en Valle Fértil nunca pasó", dijo Matías Sánchez, ingeniero agrónomo y miembro representante de la Asamblea Agua Pura para Valle Fértil. "Si bien, el viernes 1 de marzo de 2024, Ambiente organizo el taller participativo en nuestro departamento, este fue el único y en ese espació, nunca se brindó la información en papel de los mapas, documentos o informes sobre el ordenamiento que quieren hacer. Además, nunca se abrieron instancias previas de consulta y recepción de opiniones por escrito. Tampoco se registraron las propuestas de la población para que sean tenidas en cuenta en el evento y la decisión final del ordenamiento. Todas estas y otras irregularidades, las observamos, las señalamos y las denunciamos", aseguró.

Publicidad

Los escritos, pidiendo que se cumpla con lo establecido en la Ley, fueron presentados la semana pasada en la Secretaría de Ambiente de la provincia y en la Universidad Nacional de San Juan, teniendo en cuenta que el director de Bosques Nativos, Gustavo Mercado, contó en DIARIO HUARPE que ya están en la etapa final del ordenamiento territorial. En esa entrevista, Mercado aseguró que ya están analizando la información recibida en los talleres participativos y también, los datos relevados en campo con la UNSJ.

Escrito presentado en la UNSJ.

"Si tenemos en cuenta que el territorio a 'Ordenar' está necesariamente atravesado por conflictos de tipos de uso de la tierra, el planteo metodológico tendría que dar lugar a la resolución de los mismos", dice el escrito firmado por los vecinos de Valle Fértil. "Desde esta óptica, expresamos que no hubo posibilidad para que los distintos actores de la comunidad puedan dejar plasmado en un mapa sus propuestas de zonificación".

Escrito presentado en la Secretaría de Ambiente de San Juan.

En este sentido, los vallistas también señalan que la Secretaria de Ambiente no difundió la metodología del taller y las modalidades de participación. Y que tampoco dio la posibilidad de que comunidades alejadas puedan participar del taller, por haberse realizado en un solo sitio.

"Al día de hoy, tampoco consta una relatoría realizada durante el taller por parte de la Secretaria de Ambiente, que contenga propuestas o aportes recibidos, metodología aplicada, información para los participantes, actas con firmas de los actores presentes, con acuerdos y desacuerdos logrados", apuntan los escritos.

Publicidad

En Valle Fértil, 25 de Mayo y Jáchal se realizaron los talleres participativos en cuestión.

Teñir de rojo el Valle

Los vecinos de Valle Fértil, en consonancia con lo expresado en DIARIO HUARPE por el intendente vallista Mario Riveros, también solicitan que en la propuesta de actualización de la OTBN, se eleve a Categoría de Conservación I (rojo), a aquellas áreas de Valle Fértil que están zonificadas como Categoría de Conservación II (amarillo),

Entre los argumentos figuran:

a) Que toda la región a ordenar está bajo Riesgo Ambiental intrínseco por poseer una importante “sombra pluviométrica” (influencia de la Cordillera de los Andes imposibilitando la influencia del Océano Pacífico); además de las escasas precipitaciones (que impiden la recuperación de los sitios disturbados) y un importante déficit hídrico (de los más elevados de Argentina);

b) Que el territorio sufrió, sufre y sufrirá el impacto devastador de los Incendios Forestales, deteriorando su capacidad de resiliencia y modificando la calidad de sus servicios ecosistémicos (como lo indica el “Informe de Ocurrencia de Incendios durante el 2022 en la reserva Natural Valle Fértil”, realizado por la Secretaria de Ambiente y el Observatorio Ambiental San Juan).

c) Que existe un cambio de contexto y actores presentes en el territorio, en relación con la zonificación vigente que data del año 2015. Por ejemplo, en esos años no existían actores como empresas que impulsan proyectos “megamineros” que intentan explotar en la región, cambiando el tipo de uso de la tierra y modificando su cobertura,

d) Que el contexto de Cambio Climático, con el aumento de las temperaturas promedio anuales y la modificación en la ocurrencia de precipitaciones, debilita aún más la capacidad de regeneración de la cobertura vegetal.

e) Que el “único productor de Agua” en la región es el complejo Sierra-Cobertura Vegetal y es insustituible.

f) Que el Municipio de Valle Fértil, adhirió a la Ley de Emergencia Hídrica, en diciembre del 2023.

g) Que uno de los principales ordenadores del territorio planteado en la Ley Nacional 26.331, es el criterio de sustentabilidad “Potencial de Conservación de Cuencas” para No modificar aquellas regiones con pendientes mayores al 5%, lo cual se cumple de punta a punta en la Sierra de Valle Fértil.

h) Que ya existen regiones zonificadas con categoría de conservación I (rojo) en el departamento, como el Ente Autárquico Ischigualasto, con argumentos similares a los expresados arriba;

i) Que están presentes en la ley de OTBN otros criterios que abonan la propuesta de zonificar con categoría I (rojo) la totalidad de las Sierras de Valle Fértil, como son: “Vinculación con otras comunidades vegetales”, “Vinculación con áreas protegidas existentes e integración regional” (Ischigualasto y Talampaya), “Existencia de valores biológicos sobresalientes (Especie Vegetal “Chica”, por ejemplo), Conectividad entre Eco-Regiones (parches boscosos de la Provincia de La Rioja), Estado de Conservación de la Cobertura Vegetal y el Valor que las Comunidades Indígenas y Campesinas le asignan al territorio.

Mapa de categorías de bosques nativos en San Juan.

"Solo pedimos que se cumpla con la ley, para que, realmente, y como debe ser, protejamos nuestros bosques nativos", concluyó el ingeniero Sánchez.