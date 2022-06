Horóscopo del martes 28 de junio: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí las predicciones de este martes 28 de junio, según tu signo del zodiaco en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, trabajo y dinero.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Hoy, tu mente está muy enfocada en las comodidades que hacen que la vida sea dulce, mientras que la Luna deja al pensativo Géminis para ingresar al dulce signo zodiacal de Cáncer. La Luna Nueva tendrá lugar hoy y traerá a colación temas que se relacionan con tu hogar, tu familia e incluso con personas mayores que tú o a quienes percibes que tienen control sobre algunas de las decisiones importantes de tu vida. Si tus sentimientos son ultrasensibles hoy, tal vez quieras terminar la noche con tu ropa cómoda acurrucada en el sofá. Esta noche es perfecta para ver tus programas favoritos y comer helado.

Tauro (del 21 de abril al 20 de mayo)

Aunque no le importe poner su corazón en la manga o compartir los detalles de sus pensamientos y sentimientos, hoy puede ser uno de esos días en los que su privacidad es más valorada que las conversaciones íntimas. Es posible que sienta que su guardia sube bruscamente, especialmente en el área de las finanzas. La Luna saliendo de Géminis para entrar en Cáncer hoy puede ser parte de las razones por las cuales. Querrás usar este tiempo para reflexionar y pensar sin la participación de nadie en este momento.

Géminis (del 22 de mayo al 21 de junio)

Con la Luna dejando su signo para entrar en el zodíaco de Cáncer, es hora de mirar hacia adentro sobre los asuntos que le dan prioridad, en particular, aquellas cosas en las que tiende a gastar dinero con la esperanza de construir, ampliar la riqueza o crear seguridad. Hoy es un gran día para establecer un presupuesto para el mes de julio. Con la Luna Nueva en Cáncer, también es el momento perfecto para formular nuevos planes para sus finanzas.

Cáncer (del 22 de junio al 23 de julio)

Cáncer, la Luna entra hoy en tu signo. La Luna Nueva de hoy estará en tu signo y también brindará la oportunidad de hacer algo nuevo y significativo. Es posible que ya tenga ideas o planes en marcha, y si no los tiene, este es el momento perfecto para que comience a hacer algunos. Los próximos tres meses presentan todo tipo de oportunidades para usted. ¿Qué áreas sientes que necesitas mejorar más para que tengas éxito cuando lo que quieres se manifieste para ti?

Leo (del 24 julio al 23 de agosto)

La fase de Luna Nueva que tiene lugar en tu área de enemigos ocultos te trae la verdad a la luz. Es hora de cortar suavemente los lazos con aquellas personas en tu vida que sabes y reconoces que son inútiles y quizás incluso tóxicas. Nunca es fácil decir adiós a las personas con las que has formado un vínculo. Puede amarlos y aceptar que ellos también lo aman, a su manera. Sin embargo, no es saludable dejar que las personas socaven tu crecimiento de forma encubierta. Esta Luna Nueva en Cáncer que tiene lugar hoy es un sólido recordatorio de que su bienestar debe ser lo primero.

Virgo (del 24 agosto al 23 de septiembre)

Virgo, cuanto mayor te haces más difícil puede ser hacer verdaderos amigos, pero esta Luna en Cáncer activa tu sector de redes y puede ser providencial para ti en este momento. Podría tener un viejo amigo que se vuelva a conectar con usted y retomar como si nunca antes hubieran dejado de hablarse. Si algunos de sus temores sobre la pandemia han quedado atrás, puede decidir que es hora de unirse a una membresía profesional. Presta atención a los temas que parecen manifestarse durante los próximos días en el ámbito de tu vida social. Echarás un vistazo a lo que puede ser en tu futuro.

Libra (del 24 de septiembre al 23 de octubre)

Libra, te esperan muchas cosas positivas en el ámbito de tu carrera y de tu situación profesional. De hecho, cuando la Luna Nueva tenga lugar en Cáncer más tarde hoy, podrías sentir que los vientos de cambio te traen mejores oportunidades para ti. Se puede hablar de un posible ascenso. Si estás en un trabajo en el que sientes que no puedes crecer profesionalmente, tal vez se abra una nueva empresa para ti o un pasatiempo que te ayude a sentirte desafiado de una manera positiva.

Escorpio (del 24 octubre al 22 de noviembre)

Escorpio, puede que no te consideres religioso y puede que ni siquiera te guste el tema de la religión o las etiquetas. Sin embargo, esta Luna Nueva en Cáncer puede hacerte reflexionar sobre muchas cosas en las que no has pensado en mucho tiempo, incluida la espiritualidad, comenzar un camino espiritual o tratar de explorar tu sistema de creencias por completo. Esta es una gran semana para comenzar a escribir un diario, crear un nuevo hábito matutino en el que medites y te vuelvas a centrar, y tal vez entrar en contacto con la naturaleza con más frecuencia.

Sagitario (del 23 de noviembre al 21 diciembre)

Sagitario, es hora de actualizar el papeleo, incluidos los documentos importantes que involucran la toma de decisiones para asuntos del final de la vida. Si no tiene un testamento o un plan patrimonial, puede que no sea un tema divertido para hablar, pero es importante que comience a planificar con anticipación. Si sabes que eres responsable de los asuntos de dinero que se relacionan con la familia, esta semana es buena para hacer llamadas telefónicas para programar citas con bancos, instituciones financieras y cosas relacionadas con inversiones y dinero.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, las relaciones, el amor y las asociaciones son en lo que puede concentrarse durante esta Luna Nueva. Una relación que se ha agriado puede comenzar a mostrar chispas de nuevo crecimiento y salud. O puede llegar a un punto de su vida en el que esté listo para dejar ir una situación que ya no le funciona. El cierre de una puerta en esta área de tu vida puede dar lugar a una nueva relación en los próximos tres meses.

Acuario (del 21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, las rutinas lo preparan para el éxito y, a veces, necesita cambiar las cosas porque su horario se ha ajustado. Si tienes hijos en casa, enseñas o eres alguien cuyo horario de trabajo ha cambiado recientemente, esta es la semana para considerar lo que necesitas para que tu propia vida fluya mucho mejor.

Piscis (del 20 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, las puertas del romance se abren para ti y no tiene por qué involucrar a otra persona. Puede decidir comenzar un nuevo proyecto y enamorarse de una idea. Puede decidir que es hora de que comience un nuevo viaje en su vida que lo lleve a la curación y al amor propio. Con la Luna Nueva en su sector de placer, la alegría es hacia lo que se dirige y continuará fortaleciéndose en los próximos meses.