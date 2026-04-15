Dos hombres de 26 y 30 años fueron aprehendidos en la Capital sanjuanina luego de ser sorprendidos circulando en una motocicleta que presentaba pedido de secuestro vigente en una causa por robo. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Sur, con intervención de la Subcomisaría Ansilta.

Ahora la Justicia buscará al verdadero dueño del rodado.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Segundo Sombra y Doctor Ortega, en jurisdicción de Comisaría Ansilta, cuando efectivos del móvil H-60, a cargo del oficial ayudante Lucas Sánchez y el cabo Javier Aciar, realizaban tareas de prevención y observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas.

Los detenidos dijeron a la Policía que la moto estaba a nombre del padre de uno de ellos.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la detención del rodado y a la identificación de sus ocupantes, quienes fueron reconocidos como Luciano David Lara, de 26 años, y Cristian Germán Nievas, de 30, ambos con domicilio en el barrio Conjunto 8.

Durante el control, el personal policial solicitó la documentación correspondiente del vehículo, pero los ocupantes no lograron acreditar su propiedad. Según manifestó Lara, la motocicleta estaba a nombre de su padre, versión que no pudo ser verificada en ese momento.

Frente a la inconsistencia, los efectivos consultaron al sistema SIFCOF sobre el estado del rodado, una motocicleta marca Maverick, modelo Street de 150 cc. de color azul, dominio 301 HBI. La base de datos arrojó que el vehículo presentaba pedido de secuestro vigente por orden del Tercer Juzgado de Instrucción, en el marco del sumario caratulado como “Robo”.

Al ser informados de esta situación, los sujetos reaccionaron de manera agresiva contra el personal policial, profiriendo insultos, lo que motivó su inmediata aprehensión. Posteriormente, ambos fueron trasladados junto al rodado a la sede de Subcomisaría Ansilta.

Desde allí, se dio intervención al sistema acusatorio, tomando conocimiento el ayudante fiscal Víctor Morando, quien dispuso que en horas de la mañana la dependencia jurisdiccional realice las consultas pertinentes con la Unidad Conclusiva respecto a la situación del vehículo.

Los aprehendidos quedaron alojados en sede policial por infracción a los artículos 117 y 118 de la Ley 941-R, en el marco de un expediente contravencional, mientras que la motocicleta fue secuestrada y quedó en calidad de depósito judicial a disposición de la Justicia interviniente.