La Justicia confirmó la identidad de la joven que perdió la vida este sábado por la mañana en un trágico siniestro vial ocurrido en el departamento Rivadavia. Se trata de María Estefanía Durán, de 29 años, quien circulaba en motocicleta cuando impactó contra un camión sobre calle Pellegrini.

El hecho se registró alrededor de las 9:50 de la mañana en el tramo comprendido entre avenida Ignacio de la Roza y avenida Libertador General San Martín, a la altura del hotel Samaná, en la zona de La Bebida.

De acuerdo con el informe de la UFI de Delitos Especiales, el camión Mercedes Benz era conducido por Víctor Emilio Navarro Gallardo, quien circulaba de norte a sur con destino al Parque de Tecnologías Ambientales para descargar residuos de poda recolectados durante la mañana.

(Gentileza MPF)

En ese contexto, el chofer redujo la velocidad y detuvo la marcha debido a que la calzada se encuentra angosta y parcialmente invadida por ramas de árboles. Fue en ese momento cuando sintió un fuerte impacto en la parte trasera derecha del vehículo.

Según las primeras pericias, la motocicleta Maverick 110 que conducía Durán, y que circulaba en el mismo sentido, colisionó contra el camión y posteriormente contra un árbol ubicado en la banquina oeste.

Como consecuencia del violento impacto, la joven quedó tendida en el lugar sin signos vitales, lo que fue constatado por personal de emergencias médicas que acudió a la escena.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 34°, personal de Criminalística y funcionarios judiciales, quienes realizaron las pericias correspondientes para reconstruir la mecánica del hecho. Además, se le practicó test de alcoholemia al conductor del camión, el cual arrojó resultado negativo.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Agostina Pérez, quienes continúan con la investigación para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente, mientras se avanza en las actuaciones judiciales del caso.