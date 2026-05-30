La Selección Argentina comenzó oficialmente su camino hacia el Mundial 2026 con una ilusión que moviliza a todo el país: conquistar la cuarta estrella y convertirse nuevamente en campeona del mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a la máxima cita del fútbol como uno de los principales candidatos, respaldado por una generación que ya dejó una huella imborrable en la historia del deporte argentino.

Tras obtener la clasificación con anticipación y consolidarse entre las mejores selecciones del planeta, la Albiceleste afrontará una nueva Copa del Mundo con una estructura que mantiene gran parte de la base campeona en Qatar 2022. Lionel Messi volverá a liderar al equipo en lo que podría representar su última participación mundialista.

La preparación ya está en marcha y gran parte de la delegación argentina viajará a Estados Unidos para instalarse en su centro de operaciones. Allí realizará los entrenamientos finales y disputará amistosos previos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al debut.

El conjunto nacional integrará el Grupo J y tendrá como primer desafío a Argelia el 16 de junio. Posteriormente enfrentará a Austria y Jordania en busca de la clasificación a las instancias eliminatorias.

El cuerpo técnico encabezado por Scaloni apuesta a sostener la identidad que convirtió a Argentina en una potencia durante los últimos años. El equipo llega respaldado por la conquista del Mundial de Qatar, dos Copas América y la Finalissima, una etapa que transformó a la Selección en una de las más exitosas del ciclo moderno.

Dentro de la lista de convocados aparecen varios referentes históricos que fueron protagonistas de la tercera estrella, junto con futbolistas jóvenes que representan el recambio generacional que comenzó a consolidarse después de 2022.

La expectativa también gira alrededor de Messi, quien disputará su sexto Mundial y continúa siendo la máxima referencia futbolística y emocional del plantel. A sus 38 años, el capitán buscará liderar un nuevo desafío mundialista después de haber alcanzado la gloria máxima en Qatar.

Mientras tanto, la ilusión de los hinchas crece día a día. La búsqueda de la cuarta estrella ya se convirtió en una bandera que acompaña a la Selección en cada presentación y que alimenta el sueño de repetir una conquista histórica en suelo norteamericano.

Con una mezcla de experiencia, talento y confianza, Argentina inicia una nueva aventura mundialista con la intención de seguir ampliando una de las páginas más exitosas de su historia futbolística y defender el título conseguido en 2022.