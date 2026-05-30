Después de diez días de extrema angustia y un complejo operativo de rescate, los equipos de emergencia lograron sacar con vida a los cinco mineros que permanecían atrapados en una cueva inundada en Laos. Sin embargo, la misión aún no concluye, ya que continúan buscando a otras dos personas que permanecen desaparecidas.

El episodio ocurrió en la provincia de Xaysomboun, una región montañosa del centro del país asiático, donde un grupo de siete hombres había ingresado a una cueva en busca de oro y quedó atrapado tras las fuertes lluvias que provocaron inundaciones y derrumbes en el interior del sistema subterráneo.

Los cinco sobrevivientes fueron localizados días atrás en una cámara seca dentro de la caverna, donde permanecían aislados, con signos de agotamiento, hambre y debilidad física. Desde entonces, rescatistas de Laos y Tailandia trabajaron contrarreloj para drenar el agua acumulada y preparar una extracción segura.

El primer minero fue rescatado el viernes, mientras que los otros cuatro lograron salir este sábado luego de atravesar estrechos pasajes inundados asistidos por buzos especializados. Imágenes difundidas por los equipos de rescate mostraron a los hombres cubiertos de barro, envueltos en mantas térmicas y visiblemente emocionados tras abandonar la cueva.

Las autoridades informaron que todos los sobrevivientes fueron trasladados para recibir atención médica y controles de salud, debido a las difíciles condiciones que enfrentaron durante más de una semana bajo tierra.

Pese al éxito parcial del operativo, la preocupación continúa porque aún se desconoce el paradero de dos integrantes del grupo. Los rescatistas mantienen las tareas de búsqueda en sectores de difícil acceso mientras intentan evitar que las nuevas lluvias compliquen nuevamente la situación dentro de la cueva.

El operativo movilizó a especialistas internacionales provenientes de Tailandia, Francia, Australia, Japón e Indonesia, además de equipos locales. Varios de los buzos participantes habían intervenido previamente en el histórico rescate de la cueva de Tham Luang, en Tailandia, ocurrido en 2018.

La complejidad del terreno, los túneles estrechos y el agua acumulada transformaron la misión en una de las operaciones de rescate más difíciles registradas en la región durante los últimos años. Mientras tanto, las autoridades mantienen la esperanza de encontrar con vida a los dos desaparecidos y completar una misión que ya es considerada un verdadero milagro bajo tierra.