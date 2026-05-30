Vicuña reveló cómo transformó en luz su vida tras la muerte de su hija

Benjamín Vicuña atraviesa un presente de mucha exposición por el éxito de la obra Secreto en la Montaña junto a Esteban Lamothe pero se tomó un tiempo para la reflexión en el programa de Mariana Fabbiani. El actor chileno habló sobre el proceso de sanación tras la pérdida de su hija Blanca y cómo la escritura fue su refugio principal. Según sus palabras el dolor se transformó en luz a través de los años por medio de la escritura,.

El origen de este camino fue espontáneo y surgió de la interacción digital. Vicuña recordó que el libro nació a través de posteos algo tan frívolo pero fue mi necesidad de comunicarme con la comunidad para expresar ese dolor. En ese espacio virtual encontró un apoyo fundamental que no esperaba recibir. El artista admitió que empecé a sentir un diálogo con muchas personas que estaban atravesando eso o que ya lo habían vivido y esa fue la estructura para escribir el libro.

Para Benjamín ver el impacto de su testimonio en los demás fue sanador. El actor se sinceró al decir que las respuestas son impresionantes y me emociona mucho ver que tuvo sentido que algo tan doloroso haya generado tanta luz. Esta experiencia cambió radicalmente su forma de ver la vida. En la entrevista confesó que aprendí a vivir a intentar a disfrutar el momento y mirar a los ojos,.

Este cambio interno se refleja hoy en su vínculo cotidiano con sus seres queridos. Vicuña cerró la nota explicando que aprendí a abrazar a mis hijos agradecer y a estar conectado con el presente. A pesar de este equilibrio también compartió su fastidio por cuestiones logísticas con sus otros hijos y la China Suárez admitiendo que no la voy a caretear,. Respecto a las declaraciones de Nicolás Cabré sobre la paternidad el actor fue tajante al decir que cada uno sabe lo que dice.