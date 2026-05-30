Cómo hacer la mejor feijoada brasileña para combatir los días de frío

Cuando el termómetro baja, el cuerpo busca ese refugio que solo la buena cocina puede dar. La feijoada es mucho más que un simple plato, es un viaje directo al corazón de Brasil que en 2023 recibió el título de Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta preparación tiene un pasado profundo que viaja hasta los siglos 17 y 18, cuando los esclavos africanos transformaban los cortes de cerdo menos valorados en un guiso lleno de vida y sabor.

Si querés recrear esta experiencia para seis comensales, vas a necesitar 500 gramos de porotos negros. La lista sigue con 300 gramos de costillitas de cerdo, 200 gramos de chorizo colorado y 200 gramos de una buena panceta ahumada. Para el fondo de sabor se usa una cebolla picada, cuatro dientes de ajo, dos hojas de laurel y una cucharadita tanto de comino como de pimentón.

El secreto está en el tiempo. Después de remojar los porotos toda la noche, hay que dorar las carnes y luego rehogar los vegetales en ese mismo aceite. Una vez que se suma el agua, la magia ocurre a fuego lento durante un tiempo que va desde una hora y 30 minutos hasta las dos horas. El resultado es un caldo espeso que abraza todos los ingredientes.

La tradición manda llevarlo a la mesa con arroz blanco, farofa y unas hojas de acelga salteadas. Pero hay un componente esencial que no se puede olvidar, las rodajas de naranja. Ese toque cítrico es el compañero ideal porque corta la grasa del cerdo y permite que el plato se sienta mucho más liviano y fresco en cada cucharada.