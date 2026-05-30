A qué famosa Rocío Marengo tildó como una delincuente y mala persona

El conflicto entre Rocío Marengo y la abogada Elba Marcovecchio sumó un capítulo explosivo este 29 de mayo a las 16:06 horas. La tensión escaló luego de que la profesional calificara de "bochornosas" las declaraciones de la pareja de Eduardo Fort y advirtiera que la espera una instancia en la Justicia.

Ante este escenario, Marengo rompió el silencio para responder a la carta documento enviada por sus dichos sobre Karina Antoniali y las causas judiciales de la familia Fort.

Con mucha ironía, la conductora explicó que "Me llegó una carta documento, la contestamos con Ana Rosenfeld y no recibimos nada más, no sé. No estuvo buena esa carta documento, estamos en el medio y se puede opinar, sobre todo de lo que uno vive" demostrando que no piensa retroceder.

A pesar de que Marcovecchio confirmó en el programa Intrusos que habrá una mediación, la modelo lanzó un desafío directo al preguntarse "¿Sigue? Bueno, voy a contestarle, vayamos a la misma jueza que estuvo Edu con su exmujer, que yo le voy a decir cosas que nunca se dijeron" sin guardarse nada.

En medio de la disputa, Rocío intentó mostrarse enfocada en su presente personal y familiar para marcar distancia de los problemas. En ese sentido, la mediática aseguró que "Para mí ni la ex ni esta abogada existen, yo trabajo, tengo un bebé divino y una familia hermosa. Sorry si les molesta y si no pueden tener lo mismo, le deseo mucho más de lo que yo tengo si quieren" como una forma de dar por cerrado el vínculo emocional con el escándalo. Sin embargo, su indignación creció al referirse a la ética de la abogada de manera tajante.

La crítica más fuerte llegó al cuestionar el accionar profesional de Marcovecchio, a quien acusó de ensañamiento. Rocío expresó que "Me parece de mal gusto, un ensañamiento. Basta, ya está, que no sigan. Es un montón, como abogada tenés que tener un límite, un corazón, algo que te haga ser buena gente además de profesional, no podés ser delincuente y ladrona" en un descargo que sorprendió a todos. Para la modelo, esta situación ya excedió lo razonable por la cantidad de tiempo que lleva el enfrentamiento.

Finalmente, Marengo recordó que este asedio judicial no es algo reciente, sino que los afecta a ella y a Eduardo Fort desde hace varios años. Con un cierre contundente, la mediática reclamó que "¿Cuántos años van a molestar a Eduardo o a mí? Desde la pandemia me vienen haciendo denuncias. Ya está Elba Marcovecchio" para intentar poner un punto final a la controversia mediática y legal que parece no tener fin.