Una tragedia sacudió este viernes a la provincia de Santa Fe luego de que dos policías murieran mientras se dirigían a participar de un operativo vinculado a una causa por narcotráfico. Los efectivos viajaban en un vehículo oficial cuando protagonizaron un violento choque contra un camión sobre una ruta provincial.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en cercanías de la localidad de Santa Teresa, en el sur santafesino. Según las primeras informaciones, los uniformados formaban parte de un equipo que se trasladaba para concretar allanamientos relacionados con una investigación por tráfico de estupefacientes.

Por causas que aún son materia de investigación, la camioneta policial en la que se movilizaban impactó contra un camión en plena ruta. Como consecuencia de la violencia del choque, dos efectivos fallecieron en el lugar, mientras que otros integrantes de la comitiva sufrieron heridas de distinta consideración.

Tras el accidente, personal de emergencias, bomberos y efectivos policiales trabajaron intensamente en la zona para asistir a los sobrevivientes y realizar las tareas de rescate. Las autoridades dispusieron además pericias mecánicas y accidentológicas para reconstruir cómo ocurrió el impacto.

La noticia generó profundo pesar dentro de las fuerzas de seguridad santafesinas. Funcionarios provinciales y autoridades policiales expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacaron el trabajo que realizaban en la lucha contra el narcotráfico.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la investigación busca determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer si existieron factores mecánicos, humanos o de infraestructura vial que hayan influido en la colisión.

El procedimiento antidrogas para el que se dirigían los efectivos continuó bajo la coordinación de otras unidades policiales, mientras que la muerte de los agentes volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan diariamente quienes participan de operativos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.