La sanjuanina Sara Toia y su preparación para la final del Mundial de Patinaje

Sara Toia atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. La patinadora sanjuanina, que logró clasificarse a la Final de la Copa del Mundo de patinaje artístico, ultima detalles antes de viajar a Italia para competir frente a las mejores exponentes del planeta en la disciplina Solo Dance Juvenil.

La representante de Fantasías Club y de la Selección Argentina confesó que la cuenta regresiva hacia la competencia está cargada de emociones. "Las sensaciones que tengo previo a la competencia son entusiasmo, un poco de nervios y alegría porque es una competencia muy linda y de muy alto nivel", expresó mientras se prepara para afrontar el máximo desafío internacional de la temporada.

El camino hasta esta instancia demandó meses de trabajo intenso. Desde diciembre, Sara lleva adelante una exigente planificación junto a su técnico Paulo Bustamante, con entrenamientos en doble turno. "Venimos desde diciembre preparándonos con mi técnico Paulo Bustamante, con entrenamientos de doble turno en el club al que pertenezco, Fantasías Club", explicó a DIARIO HUARPE. A ese trabajo diario se sumó la preparación física con Agustín Chicahuala en el gimnasio Conciencia y el acompañamiento del kinesiólogo Facundo Díaz.

La clasificación a la final no fue casualidad. La sanjuanina llega a Cesena como líder del ranking general de Solo Dance Juvenil tras una temporada brillante en el circuito internacional. Primero se quedó con el título en la Serie I disputada en Buenos Aires y luego consolidó su posición con una destacada actuación en Alemania, resultados que le permitieron mantenerse en la cima de la clasificación.

Toia emprenderá viaje este sábado rumbo a Italia junto a la delegación nacional. "Viajo a Italia con la Selección Argentina y además mi técnico Paulo", contó la deportista, que compartirá la experiencia con el equipo albiceleste en una competencia organizada por World Skate y reservada únicamente para las ocho mejores atletas de cada categoría.

A horas de partir hacia Europa, la patinadora resumió lo que representa este momento en su vida. "Lo que estoy viviendo en este momento es algo inexplicable, siento muchas emociones, pero esto significa mucho para mí ya que vengo preparándome, entrenando todos los días con el objetivo de mejorar". Con esa ilusión como bandera, la sanjuanina buscará dejar nuevamente a la provincia y al país entre los grandes protagonistas del patinaje mundial.