Una insólita maniobra de estafa quedó al descubierto luego de que un hombre se hiciera pasar por el CEO de YPF para intentar concretar la compra de una motocicleta de alta gama valuada en $31.000.000. El engaño fue advertido por la concesionaria antes de que la operación pudiera completarse y derivó en una investigación judicial.

Según se conoció, el sospechoso se presentó utilizando la identidad del presidente de la petrolera estatal y mantuvo distintos contactos con los vendedores para avanzar en la adquisición del rodado. La operación parecía avanzar con normalidad hasta que comenzaron a surgir inconsistencias en la documentación y en la forma de pago ofrecida.

Las dudas de los responsables del comercio motivaron una serie de verificaciones internas que permitieron detectar que quien estaba detrás de la negociación no era realmente el máximo directivo de YPF, sino una persona que había usurpado su identidad para intentar concretar la compra.

A partir de esa situación, la concesionaria realizó la denuncia correspondiente y se activó una investigación para reconstruir la maniobra y determinar el alcance del intento de fraude.

De acuerdo con la información difundida, el acusado había utilizado datos personales y estrategias de suplantación de identidad para generar confianza y evitar sospechas durante las negociaciones. La intención era quedarse con una motocicleta de lujo valuada en más de$31.000.000.

El caso puso nuevamente en evidencia el crecimiento de las estafas vinculadas a la falsificación de identidades, una modalidad que en los últimos años registró un fuerte incremento y que suele apuntar tanto a particulares como a empresas.

Los investigadores trabajan ahora para determinar si el sospechoso actuó de manera individual o si formaba parte de una organización dedicada a este tipo de maniobras fraudulentas. También buscan establecer si existen otros hechos similares cometidos bajo la misma modalidad.

Mientras avanza la causa judicial, las autoridades remarcaron la importancia de verificar identidades, documentación y mecanismos de pago en operaciones de alto valor económico para evitar caer en engaños cada vez más sofisticados.