Adam Bareiro se pierde el Mundial con Paraguay por una lesión

El fútbol a veces tiene giros crueles y esta vez le tocó a Adam Bareiro. A pesar de haber recuperado su mejor versión goleadora en Boca Juniors tras sus experiencias en clubes como River y Fortaleza, el destino le jugó una mala pasada justo antes de la cita más importante. El delantero soñaba con representar a la Selección de Paraguay en la Copa del Mundo 2026, pero un doble desgarro sufrido en el partido frente a Huracán terminó por derrumbar esa ilusión.

La noticia llegó directamente desde el cuerpo técnico. Gustavo Alfaro se comunicó telefónicamente con el jugador para explicarle que no formará parte de la nómina definitiva de 26 convocados.

La decisión técnica se fundamenta en que, a menos de 14 días para el comienzo del torneo, el atacante todavía no se encuentra en plenitud física. El entrenador de la Albirroja prefirió no arriesgar y ya eligió a sus reemplazos en la ofensiva, donde figuran nombres como Alex Arce, Gabriel Ávalos y Antonio Sanabria.

Para Bareiro, que venía peleando un lugar con firmeza en la prelista, este golpe significa procesar la frustración y poner la mirada en el futuro cercano. Sin Mundial en el horizonte, el jugador de la Ribera centrará todos sus esfuerzos en una rehabilitación exigente.

El objetivo es realizar una pretemporada completa para estar listo en el reinicio de la competencia oficial. Se espera que su regreso a las canchas se produzca en la tercera semana de julio, cuando el club deba afrontar el inicio del Torneo Clausura y los compromisos por la Copa Sudamericana.