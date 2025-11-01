La 64ª Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal se prepara para coronar a su nueva Paisana Nacional 2025-2026. Este año, 11 jóvenes jachalleras competirán por el título que distingue a la representante de la cultura y las costumPabres locales.

La elección se realizará el próximo 8 de noviembre en la Plaza José de San Martín, punto central de la festividad que combina folklore, tradiciones y celebraciones comunitarias.

Publicidad

Desde la Municipalidad de Jáchal compartieron las imágenes oficiales de las candidatas, destacando que “cada una refleja en su historia y en su presencia los valores, costumbres y raíces de nuestra mujer jachallera, transmitiendo un legado que permanece vigente”.

Los vecinos podrán participar del proceso de manera virtual. Para ello, deberán ingresar a la página oficial de Facebook de la Municipalidad y dejar un “Me gusta” en la publicación correspondiente a su candidata preferida. La participación digital tendrá incidencia en la elección final: la joven con más interacciones sumará dos votos adicionales y la segunda más votada, uno más.

Publicidad

Con esta dinámica, la Fiesta de la Tradición 2025 busca reforzar el vínculo entre la comunidad y las jóvenes que representan la identidad cultural del departamento, asegurando que las raíces locales continúen celebrándose en cada generación.

Una por una

1- Cortez Balmaceda Justina de los Ángeles – Representa a: Peluquería LyA, Sanatorio del Calzado, Farmacia San José, El Clandes.

Publicidad

2- Milagros Ayelén Morales – Representa a: Agrupación Gaucha Patricio López del Campo y Peluquería LyA

3- Camila Guadalupe Benegas Carrizo – Representa a: Racing Hockey Patín Club

4- Pereyra Lourdes Verónica – Representa a: Esc. De Comercio Eusebio de Jesús Dojorti y Club Atlético Libertad del Rincón.

5- Lujan Hernández María José – Representa a: Club Deportivo "Andacollo"

6- Benaventos Julieta Malena – Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Sta Maria de Oro”



7- Liseth Guadalupe Segura Tejada – Representa a: Bratzy, Sheru Gym, Carnes "Don Alberto" y Caprichitos Accesorios.

8- Aciar Luna Abril Estefanía - Representa a: Club Atlético Belgrano

9- Fuentes Muñoz Valentina - Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Sta. María de Oro”

10- Agustina Desiré Clavel Coria – Representa a: Radio Norte y Regalaría Montevideana

11- Andrea Fabiana Bravo – Representa a: Instituto Coreográfico Modern Dance