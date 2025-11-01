Departamentales > Una por una
Fiesta de la Tradición 2025: 11 candidatas buscan ser Paisana Nacional
POR REDACCIÓN
La 64ª Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal se prepara para coronar a su nueva Paisana Nacional 2025-2026. Este año, 11 jóvenes jachalleras competirán por el título que distingue a la representante de la cultura y las costumPabres locales.
La elección se realizará el próximo 8 de noviembre en la Plaza José de San Martín, punto central de la festividad que combina folklore, tradiciones y celebraciones comunitarias.
Desde la Municipalidad de Jáchal compartieron las imágenes oficiales de las candidatas, destacando que “cada una refleja en su historia y en su presencia los valores, costumbres y raíces de nuestra mujer jachallera, transmitiendo un legado que permanece vigente”.
Los vecinos podrán participar del proceso de manera virtual. Para ello, deberán ingresar a la página oficial de Facebook de la Municipalidad y dejar un “Me gusta” en la publicación correspondiente a su candidata preferida. La participación digital tendrá incidencia en la elección final: la joven con más interacciones sumará dos votos adicionales y la segunda más votada, uno más.
Con esta dinámica, la Fiesta de la Tradición 2025 busca reforzar el vínculo entre la comunidad y las jóvenes que representan la identidad cultural del departamento, asegurando que las raíces locales continúen celebrándose en cada generación.
Una por una
1- Cortez Balmaceda Justina de los Ángeles – Representa a: Peluquería LyA, Sanatorio del Calzado, Farmacia San José, El Clandes.
2- Milagros Ayelén Morales – Representa a: Agrupación Gaucha Patricio López del Campo y Peluquería LyA
3- Camila Guadalupe Benegas Carrizo – Representa a: Racing Hockey Patín Club
4- Pereyra Lourdes Verónica – Representa a: Esc. De Comercio Eusebio de Jesús Dojorti y Club Atlético Libertad del Rincón.
5- Lujan Hernández María José – Representa a: Club Deportivo "Andacollo"
6- Benaventos Julieta Malena – Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Sta Maria de Oro”
7- Liseth Guadalupe Segura Tejada – Representa a: Bratzy, Sheru Gym, Carnes "Don Alberto" y Caprichitos Accesorios.
8- Aciar Luna Abril Estefanía - Representa a: Club Atlético Belgrano
9- Fuentes Muñoz Valentina - Representa a: Instituto Superior de Formación Docente “Fray Justo Sta. María de Oro”
10- Agustina Desiré Clavel Coria – Representa a: Radio Norte y Regalaría Montevideana
11- Andrea Fabiana Bravo – Representa a: Instituto Coreográfico Modern Dance