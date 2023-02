¡Impactante! Chimy Ávila contó cómo asesinaron a su familia en Rosario

El delantero del Club Atlético Osasuna, Chimy Ávila, habló sobre el crimen que atravesó con su familia. Durante un diálogo con la revista Panenka, el futbolista dio a conocer algunos detalles íntimos de su vida. Eso, tras revelar detalladamente cómo sucedió el asesinato de su cuñado, pareja e hija, y la violencia que se vive en su barrio natal, Empalme Graneros, al noroeste de Rosario.

"Cinco días después de la primera operación de rodilla (enero 2020), estaba con los pies en el sillón y nos llamaron para darnos la noticia de que habían matado a mi cuñadito, de 20 años, a su mujer y a la nena de un año. A los tres, con una metralleta, desde una moto. En el barrio. La única que pudo viajar fue mi mujer, que tuvo que vestir a la sobrina de un año dentro del ataúd y a su hermano, claro. Eso a nosotros nos pegó muy duro. Nos ha cambiado la vida totalmente, porque era como nuestro hijo", dijo al principio.

Publicidad

En cuanto al barrio natal de Chimy Ávila, comentó: "Mi familia siempre me dice: ‘Quizás un día volves y con el que te pegaste en un boliche hace diez años, ahora está loco de la cabeza, drogado y te pega un tiro. Por más que seas famoso o lo que sea’. No hay códigos ni leyes. Te pegan un tiro delante de tu hija y ya está. Es feo, porque qué más quisiera yo que mis hijas puedan jugar en el potrero donde yo jugaba un día de lluvia".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Chimy Ávila, entre muertes y superación

"¿Barrios peligrosos? Peligroso era el mío, en el que no perdonan ni a una nena de un año. Veo a muchos jugadores que se van a sus casas y están con sus amigos de la infancia. Yo no puedo ir porque no sabés si en cualquier momento te van a matar. A mí me duele mucho cuando la gente te juzga sin saber lo que viviste. Algunos dicen: ‘El jugador gana millones’. Sí, pero yo te regalo los millones que tengo y vos dame de vuelta a mi cuñadito. Porque cada día yo veo a mi mujer llorando", aseguró Ávila.

Además, el Chimy aprovechó el momento para reflexionar: "La gente está confundida porque piensa que tener un arma en la mano es el mejor camino a tomar. Yo he llevado armas en la cintura y pensás que sos un superhéroe y no, no lo sos. Tampoco sos el dueño de la vida del otro. No podes ir por ahí quitando vidas o diciendo: ‘Tengo plata y voy a estar pagando siempre para matar a alguien’. ¿Por qué? No lo sé, pero es la realidad".