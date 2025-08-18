Impactante video: una avioneta aterriza de emergencia en pleno campo de golf en Australia

Un instructor de vuelo y su alumno protagonizaron un angustiante episodio este domingo, cuando la avioneta en la que viajaban se vio obligada a realizar un aterrizaje de emergencia sobre una cancha de golf en Mona Vale, un suburbio costero al norte de Sídney, Australia. La aeronave, una Piper Cherokee perteneciente a Camden, perdió potencia en pleno vuelo por causas que aún se investigan.

El momento del siniestro fue captado en video y difundido por LN+, mostrando cómo la avioneta desciende de forma inestable antes de estrellarse en el campo de golf, mientras algunos jugadores y espectadores observaban atónitos desde el lugar. Las imágenes dan cuenta del riesgo que implicó el aterrizaje, en una zona poco apta para maniobras de emergencia.

El impactante aterrizaje de una avioneta en Australia

De acuerdo con los primeros reportes, el instructor debió tomar una decisión crítica al notar la pérdida de potencia del motor, eligiendo aterrizar en el terreno del Mona Vale Golf Club a pesar de las pendientes, desniveles y obstáculos naturales que representan un desafío incluso para pilotos experimentados.

Luego del impacto, varios testigos se acercaron rápidamente a la aeronave para prestar ayuda a sus ocupantes. La solidaridad de los presentes fue clave en los primeros momentos tras el accidente, mientras se aguardaba la llegada de los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad ni daños significativos fuera del área de impacto. Las autoridades confirmaron que tanto el piloto como el alumno sobrevivieron sin lesiones serias, y destacaron la pericia del instructor para evitar una tragedia mayor.