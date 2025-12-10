Galeno ART entra en liquidación forzosa: más de 400 trabajadores quedarán sin empleo.

La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) Galeno inició un proceso de liquidación forzosa tras no cumplir con las exigencias de regularización impuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). La medida, que extinguirá todos los contratos laborales, dejará a más de 400 trabajadores sin empleo y pone en evidencia la profunda crisis que atraviesa el sistema de cobertura laboral en Argentina.

El desenlace se produjo luego de que la empresa no presentara avances concretos en un plan de saneamiento financiero solicitado por el organismo regulador. Se espera que en los próximos días se publique la resolución oficial en el Boletín Oficial, lo que inhibirá a la compañía para operar y derivará en una intervención judicial que decretará el cese definitivo de sus actividades. Varios empleados ya recibieron notificaciones de cese anticipado a mediados de diciembre, mientras que el resto perderá formalmente su puesto con la confirmación judicial.

La crisis de Galeno ART representa el primer gran desafío en el sector para el nuevo líder de la CGT, Jorge Sola, quien también es secretario general del sindicato del Seguro. El dirigente deberá gestionar la negociación de una salida laboral para cientos de familias en un contexto donde varias aseguradoras se encuentran en situación crítica. Entre los trabajadores crece el malestar por lo que perciben como una actuación lenta del gremio frente a señales tempranas de dificultades, como cierres de servicios y reasignaciones internas.

Incertidumbre sobre indemnizaciones y alerta por el colapso del sistema

A la preocupación por la pérdida del empleo se suma la incertidumbre sobre el pago de las indemnizaciones. Según se trascendió, los fondos serían cubiertos por el Fondo de Indemnización de Entidades en Liquidación (Fidec), con un esquema que contempla el desembolso del 100% pero dividido en dos pagos: uno a los tres meses y otro cerca de los seis meses. Este plazo es considerado crítico por los afectados en el actual escenario económico.

La quiebra de Galeno ART se enmarca en un deterioro generalizado del sistema de Riesgos del Trabajo. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), su titular Mara Bettiol, alertó que las pericias judiciales, en franco incumplimiento de la Ley 27.348, "están haciendo colapsar al sistema de ART y atentan contra la generación de empleo formal en el país". El sector apunta contra la actuación de los peritos judiciales, a quienes acusan de establecer porcentajes de incapacidad inflados, ya que sus honorarios suelen estar asociados al monto de los fallos.

Las ART, que cubren a más de 10 millones de trabajadores, reclaman la implementación plena de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF), establecidos por una ley de 2017 pero aún no aplicados en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, jurisdicciones que concentran el 80% de la litigiosidad laboral nacional. Argentina presenta una de las tasas de litigiosidad laboral más altas del mundo, 15 veces mayor que la de España y 21 veces superior a la de Chile, pese a que los índices de accidentabilidad son similares.

Ejecutivos del sector señalan con ironía una "epidemia de lumbalgia" como argumento recurrente en demandas, y mencionan casos de juicios que superan los 300 millones de pesos por lesiones menores. Paradójicamente, mientras los fallecimientos y accidentes laborales se redujeron notablemente en los últimos años, los juicios se duplican anualmente.

La caída de Galeno ART podría ser el primer episodio de una crisis más amplia que, según advierten las aseguradoras, no solo amenaza la continuidad operativa del sector sino también al empleo formal, ya que si el sistema colapsa, la responsabilidad de cubrir las indemnizaciones por accidentes recaería directamente sobre los empleadores.