En una noche histórica disputada en cancha de San Ricardo, Las Águilas consiguieron el objetivo soñado: se consagraron campeonas del Torneo Clausura de la División B del futsal femenino y, además, sellaron su ascenso a la máxima categoría.

El equipo voló alto en su último partido del certamen, goleando 6-1 a Sportivo Punteto para cerrar una campaña impecable. Los goles de la gran victoria fueron convertidos por Sasha Bazán (2), Antonela Frías (2), Jorgelina Areneli y Ainara Núñez, mientras que Silvia Vallejo descontó para el Canario. Con este resultado, Las Águilas alcanzaron los 42 puntos que las coronan campeonas y las consolidan como uno de los equipos revelación de la temporada.

Publicidad

La entrega del trofeo estuvo a cargo de Gerardo Iturrieta, representante de la Liga Sanjuanina de Fútbol, y de Alejandro Goyochea, secretario del Departamento de Futsal. Ambos destacaron el esfuerzo, la entrega y el crecimiento del plantel, que durante todo el campeonato mostró disciplina, compromiso y un estilo de juego que terminó marcando diferencias.

El ascenso de Las Águilas representa no solo una conquista deportiva, sino también el resultado de un proyecto que apostó al desarrollo del futsal femenino, consolidando un plantel que ahora tendrá el desafío de competir entre las mejores de San Juan. Con el vuelo más alto de su historia, las campeonas ya piensan en una nueva etapa.

