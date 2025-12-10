Las autoridades de la provincia de San Juan activaron de manera urgente el Protocolo "San Juan Te Busca" para intensificar la búsqueda de Deolinda Marina Aguirre, de 48 años, cuya última ubicación registrada data del pasado 5 de diciembre. La medida busca coordinar y potenciar los esfuerzos del operativo de localización en todo el territorio provincial.

El Ministerio Público Fiscal, en conjunto con la Policía de San Juan y la Secretaría de Seguridad, coordinan el dispositivo de búsqueda tras formalizarse la denuncia por la desaparición. Como parte de las acciones inmediatas, se ha difundido la ficha oficial de la persona buscada con el objetivo de recabar cualquier información pública que permita establecer su paradero.

Publicidad

De acuerdo con la descripción proporcionada por las fuerzas de seguridad, Deolinda Marina Aguirre tiene una estatura de 1,85 metros, tez blanca, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño claro. Su contextura física es grande. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de jeans azul.

Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier dato, por mínimo que parezca, que pueda contribuir a la investigación. La vía de contacto oficial y anónima para proporcionar información es la línea de emergencias 911, que se encuentra operativa las 24 horas del día.

Publicidad

El Protocolo "San Juan Te Busca" es un mecanismo de coordinación interinstitucional diseñado para agilizar y unificar los esfuerzos en casos de personas desaparecidas, movilizando los recursos disponibles de manera inmediata y prioritaria.