Una joven de 20 años, identificada como Lidia Esther L., fue detenida en la provincia de Río Negro y será trasladada a la Ciudad de Buenos Aires para ser puesta a disposición de la Justicia, en un caso que combinó un procedimiento policial con una inusual repercusión en redes sociales.

La foto que se hizo viral. FOTO: Gentileza

La mujer, oriunda de Villa Regina, había sido capturada por la Policía de Río Negro en la zona de Choele Choel a principios de la última semana. Su arresto se produjo luego de que llegara a esa localidad para ocultarse con familiares, mientras pesaba sobre ella un pedido de captura emitido por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por su presunta participación en un hecho delictivo bajo la carátula de robo.

La difusión oficial de la foto de su detención generó un fenómeno viral en plataformas como Instagram y TikTok, donde la imagen fue ampliamente compartida y comentada, a pesar de que los detalles específicos del caso judicial se mantienen reservados. El expediente se encuentra a cargo del Juzgado N° 49, a cargo de la jueza Ángeles Maiorano.

Tras su captura, Lidia Esther L. permaneció detenida en una dependencia de Río Negro. Por orden judicial, en las próximas horas será trasladada por tierra a la Ciudad de Buenos Aires. El traslado estará a cargo de la DUOF General Roca de la Policía Federal, que la conducirá desde una subcomisaría en la localidad de Pomona hasta la Comisaría 12A de la Policía de la Ciudad, ubicada en la calle Machain.

Una vez en la capital, la joven será indagada por la magistrada a cargo de la causa. Según se informó, el viaje terrestre demora aproximadamente un día. Fuentes judiciales indicaron que, de acuerdo con la ficha de traslado, la detenida está catalogada como una persona de "baja peligrosidad".