Invirtió en un supuesto banco estadounidense y lo estafaron por $87 millones

Un vecino del barrio Tulum en Desamparados se convirtió en la víctima de una de las estafas virtuales más grandes de los últimos meses, que le costó $87.000.000. El engaño se ejecutó bajo la apariencia de un supuesto negocio de inversión asociado a un banco de Estados Unidos.

El damnificado entró a una plataforma de inversión que encontró mientras navegaba por internet, lo que habría ocurrido a fines de agosto pasado. La supuesta agente financiera le indicó al sanjuanino que debía descargar una aplicación denominada GSI Pro para comenzar a operar, prometiéndole jugosos dividendos por su capital.

Gutiérrez, pensando que la plataforma era legal y segura, comenzó a transferir distintos montos de dinero. Desde la aplicación, los supuestos operadores le informaban que su capital aumentaba, lo que lo entusiasmó a seguir invirtiendo hasta alcanzar la suma de $70.000.000. Con el correr de los meses, la plataforma le hizo creer que había acumulado ganancias por $300.000.000.

Cuando el sanjuanino intentó retirar ese dinero y transferirlo a otra cuenta bancaria, los supuestos operadores le pidieron un pago inicial. Los supuestos operadores le pidieron que primero depositara $17.000.000 de pesos en concepto de gastos administrativos. Gutiérrez cumplió con lo exigido y transfirió ese monto, pero el calvario no terminó ahí: desde la aplicación le reclamaron otros $30.000.000, bajo el pretexto del pago de impuestos a las ganancias.

Cuando esto ocurrió en las últimas semanas de noviembre, el damnificado ya estaba perdiendo la paciencia y les comunicó que no poseía más dinero. En los días siguientes a ese intercambio de mensajes, Gutiérrez notó que no podía entrar a la plataforma del supuesto banco norteamericano. Esta situación se repitió, lo tuvieron "a las vueltas," hasta que finalmente fue bloqueado, momento en el cual comprendió que había sido víctima de una estafa.