El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, por medio de la Secretaría de Relaciones Institucionales, comunica el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, ubicado en la Ruta Nacional 150.

El paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación vehicular en el horario comprendido entre las 07:00 y las 17:00 horas. Las autoridades enfatizan la necesidad de transitar con precaución en todo el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional realizando tareas de mantenimiento en la ruta. Se recuerda a los conductores la obligatoriedad de circular con luces bajas encendidas y de respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

Para consultas o asistencia relacionada con la transitabilidad de la ruta, se encuentra disponible el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, a través de los teléfonos 0800-222-6272 o 0800-333-0073.

En materia de gestión fronteriza y cooperación internacional, la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno puede ser contactada en los números (+54) (264) 4307246, 4307251 o 4307208, o vía correo electrónico a coop.internacional@sanjuan.gov.ar.

Para asuntos consulares en el lado chileno, el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso atiende en Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región, en el horario de 09:00 a 17:00 horas. Sus teléfonos de contacto son (+56) (32) 2217419, 2213691 y 2745539. Para emergencias fuera de ese horario, se dispone de un número de guardia: (+56) (9) 93238104.

La seguridad en el área fronteriza está a cargo de Gendarmería Nacional Argentina, cuyas secciones pueden ser contactadas para prevención en la zona. La Guardia de la Sección Las Flores se comunica al (+54) (2647) 497002, y la del Escuadrón 25 Jáchal al (+54) (2647) 420473.

La Dirección Nacional de Vialidad, delegación San Juan, ofrece información a través de los teléfonos (+54) (264) 4213534, 4212966 y 4212532, o por correo electrónico a prensasanjuan@vialidad.gob.ar.

En caso de requerir asistencia sanitaria en la región del paso, se cuenta con el Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón, ubicado en Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo, departamento Iglesia. El servicio de emergencia se activa marcando el 107.

Para realizar llamadas telefónicas desde Argentina hacia Chile, se debe considerar el siguiente procedimiento: para comunicarse con un teléfono fijo, se debe marcar el prefijo internacional (+56), seguido del código de zona (por ejemplo, 51 para La Serena - Coquimbo) y el número local. Para contactar a un número de teléfono celular, la secuencia es (+56)(9) seguido del número correspondiente.