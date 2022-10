¡Imperdible! Con dos títulos en juego, hora, TV y cartelera del UFC 280

El sábado 22 de octubre, el UFC 280 entregará una de las veladas más esperadas de todos los tiempos. El evento que se llevará a cabo en el Etihad Arena tendrá dos peleas por el título, por lo que los amantes de las Artes Marciales Mixtas están como locos en la previa. En la estelar, Charles Oliveira e Islam Makhachev se medirán el campeonato de Peso Ligero, lo que seguramente dará mucho para hablar.

En cuanto al evento coestelar, Aljamain Sterling y TJ Dillashaw también chocarán entre sí por el título de Peso Gallo. Además de estas dos batalla espectaculares, también habrá otra en la última división mencionada. El número 1, Petr Yan, enfrenta al número 11, Sean O'Malley. Según el Presidente de UFC, Dana White, este combate determinará quién peleará contra el ganador de la corona.

Por otra parte, el mandatario también confirmó que el campeón de Peso Pluma, Alexander Volkanovski, irá contra al ganador de la estelar por el campeonato de Peso Ligero. Obviamente eso le da un atractivo aparte, aunque no es todo lo que tiene esta velada. Beneil Dariush, Mateusz Gamrot, Belal Muhammad, Sean Brady, Manon Fiorot y Volkan Oezdemir son otras de las tantas estrellas que se podrán apreciar.

Cartelera del UFC 280

Estelares

Charles Oliveira vs. Islam Makhachev - Título de Peso Ligero.

Aljamain Sterling vs. TJ Dillashaw - Título de Peso Gallo.

Petr Yan vs. Sean O'Malley.

Beneil Dariush vs. Mateusz Gamrot.

Katlyn Chookagian vs. Manon Fiorot.

Preliminares

Belal Muhammad vs. Sean Brady.

Makhmud Muradov vs. Cayo Borralho.

Volkan Oezdemir vs. Nikita Krilov.

Zubaira Tukhugov vs. Lucas Almeida.

Abubakar Nurmagomedov vs. Gadzhi Omargadzhiev.

Armen Petrosyan vs. AJ Dobson.

Muhammad Mokaev vs. Malcolm Gordon.

Lina Länsberg vs. Karol Rosa.

Horarios

Perú - 10:00 a.m.

Argentina - 12 p.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Chile - 12 p.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Uruguay - 12 p.m.

Venezuela - 11:00 a.m.

México - 10:00 a.m.

Estados Unidos - 10:00 a.m. (Hora del Este)

España - 5:00 p.m.

Transmisión

Perú - Star Plus.

Argentina - Star Plus.

Colombia - Star Plus.

Chile - FOX Premium.

Ecuador - Star Plus.

Uruguay - Star Plus.

Venezuela - Star Plus.

México - FOX Premium.

Estados Unidos - ESPN+.

España - EUROSPORTS.