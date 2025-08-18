Policiales
Un efectivo de la policía de San Juan aplicó la maniobra de Heimlich y salvó a un bebé de un año
POR REDACCIÓN
Un dramático episodio se vivió este sábado, cuando un bebé de un año fue auxiliado por un efectivo de la División Comando Norte de la Policía de San Juan. La rápida intervención del cabo Jorge Mercado evitó una tragedia, luego de que el pequeño llegara con evidentes signos de ahogamiento.
La madre del niño, Johana Olivera, de 27 años, ingresó desesperada a la sede policial con su hijo en brazos, pidiendo auxilio. En ese momento, Mercado, que se encontraba de escribiente, tomó al bebé y aplicó la maniobra de Heimlich. Gracias a esa acción, el niño vomitó lo que lo estaba obstruyendo y comenzó a respirar con normalidad.
Tras los primeros auxilios, la madre y el bebé fueron trasladados de inmediato al hospital Marcial Quiroga. Allí, el enfermero Rodrigo Firmapaz asistió al pequeño y lo estabilizó, confirmando que ya se encontraba fuera de peligro.
El hecho generó alivio y se destaca por la importancia de la capacitación en maniobras de primeros auxilios, que en este caso resultaron determinantes para salvar la vida de pequeño.
