El Ministerio Público Fiscal investiga un presunto homicidio tras un incendio que dejó una víctima registrado en una casa situada en Villa del Carril, en Capital. El hecho ocurrió en una casa donde, tras las tareas de control de las llamas, las autoridades hallaron a un hombre sin vida en una de las habitaciones. La víctima es un jubilado y ex docente, Mario Alberto Alday, de 78 años

En rueda de prensa, el fiscal Iván Grassi confirmó que la víctima fue identificada como un hombre de apellido Alday, de más de 70 años. Según detalló, las primeras pericias permitieron establecer que la causa se encuadra como un homicidio y no como un accidente doméstico.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en una de las habitaciones de la vivienda y ahora los investigadores trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho. La Fiscalía ordenó peritajes en el lugar e intervino personal especializado para determinar cómo se inició el fuego y si el incendio estuvo vinculado al ataque.

La investigación está en manos de la UFI correspondiente, bajo la dirección del fiscal Grassi, mientras se espera el resultado de los estudios forenses que aportarán más precisiones sobre la causa de muerte de Alday.