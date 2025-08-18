Este lunes 18 de agosto de 2025, en San Juan, se realizó la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra Juan Marcos Tejo, un preso oriundo de Tandil acusado de sextorsión en perjuicio de una joven mujer. La jueza de Garantías Ana Carolina Parra resolvió que el imputado continúe con prisión preventiva durante dos meses mientras avanza un plazo de ocho meses de investigación.

El acusado, de 41 años, cumple prisión preventiva y espera el juicio por estar acusado de violar a una menor en su localidad natal. Actualmente, está preso en la Unidad Penitenciaria N.º 7 de Azul, provincia de Buenos Aires. A pesar de su detención, según la denuncia presentada en julio de 2024, el reo mantuvo contacto con una sanjuanina a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, exigiéndole fotos íntimas bajo la amenaza de difundir dicho material a su novio y familiares.

De acuerdo con el legajo fiscal, la denunciante de San Juan conoció a Tejo en el año 2020 mediante un grupo de WhatsApp que se armó durante la pandemia del coronavirus. Tras un intercambio inicial de mensajes y fotos desnudos entre ambos, la relación virtual cesó, pero en 2023 el acusado retomó los contactos y comenzó con pedidos coercitivos. La denunciante afirmó que recibió amenazas directas de que su pareja y su familia se enterarían de las imágenes privadas si no cumplía con sus requerimientos. En resumidas palabras, la mujer sería escrachada por todas las redes sociales.

El teléfono secuestrado a Tejo, en marco de la investigación por amenazas agravadas. Foto gentileza.

Durante 2025, la situación se agravó con nuevos intentos de contacto por parte del imputado, incluso a través de cuentas comerciales y profesionales, lo que afectó el desarrollo laboral de la víctima en el ámbito digital.

En la audiencia de este lunes, el fiscal del caso, perteneciente a la UFI Cavig, Leonardo Arancibia, estableció que la causa se investigará bajo la figura de amenazas agravadas por coacción, prevista en los artículos 45 y 149 bis del Código Penal. En este período se desarrollarán medidas probatorias para determinar la responsabilidad penal de Tejo. El hombre se enteró de los detalles de la denuncia a través de vía Zoom, conectado desde la localidad de Azul. La defensora oficial María Emilia Nielson representó la defensa del imputado.

Tras el pedido de un exhorto que fue ordenado por Parra, la Policía de Buenos Aires realizó un allanamiento en el complejo carcelario de Azul y le secuestró el teléfono a Tejo. El mismo será material de análisis por los peritos de San Juan.

Con esta resolución, el proceso continuará con la investigación formalizada y el imputado seguirá bajo custodia, mientras la justicia sanjuanina avanza en el análisis del caso de sextorsión que conecta a una víctima local con un detenido en la provincia de Buenos Aires.