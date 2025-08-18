Policiales > En Ruta 40
En San Juan, Gendarmería incautó cocaína en un colectivo y 12 kilos de hojas de coca
POR REDACCIÓN
Gendarmería Nacional incautó más de 1,5 kilos de cocaína y 12 kilos de hojas de coca en dos procedimientos realizados en San Juan. Los operativos se llevaron a cabo sobre la Ruta Nacional N° 40 y en un control a un transporte de cargas generales.
De acuerdo a fuentes oficiales, el primer operativo tuvo lugar en el Paraje San Carlos, sobre la Ruta Nacional N° 40. Efectivos del Escuadrón 66 inspeccionaron un colectivo de larga distancia procedente de Mendoza y detectaron entre las pertenencias de un pasajero una mochila con tres paquetes sospechosos.
Con la presencia de testigos, se realizaron las pruebas de campo que confirmaron que se trataba de cocaína. El peso total fue de 1 kilo 573 gramos. Por disposición del Magistrado interviniente, el pasajero quedó detenido y la droga decomisada, en el marco de una presunta infracción a la Ley 23.737.
En un segundo procedimiento, los gendarmes controlaron un camión con acoplado proveniente de Pichanal, Salta, con destino a Mendoza. Durante la inspección, hallaron en el cajón de herramientas una caja con varios paquetes que contenían hojas de coca en estado natural. El cargamento alcanzaba los 12 kilos.
En este caso, intervino la delegación San Juan de la AFIP–Aduana porque las hojas de coca están reguladas por el Código Aduanero (Ley 22.415). Esa norma establece qué productos pueden entrar o circular por el país y cuáles necesitan permisos especiales. Como el cargamento no contaba con autorización, quedó bajo control de la Aduana.
Ambos procedimientos quedaron bajo investigación judicial, mientras que la droga y las hojas de coca fueron decomisadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.
Inversión de más de 9.500 millones de dólares en San Juan para el proyecto de cobre El Pachón bajo el RIGI
San Juan se posiciona como epicentro de la inversión minera en Argentina. La gigante global Glencore anunció que destinará USD 9.500 millones al proyecto El Pachón, ubicado en la provincia, como parte de una inversión total de USD 13.500 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Inversión de más de 9.500 millones de dólares en San Juan para el proyecto de cobre El Pachón bajo el RIGI
San Juan se posiciona como epicentro de la inversión minera en Argentina. La gigante global Glencore anunció que destinará USD 9.500 millones al proyecto El Pachón, ubicado en la provincia, como parte de una inversión total de USD 13.500 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).