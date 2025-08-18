Marcelo Arancibia, excandidato a gobernador y referente del espacio Generación para un Encuentro Nacional (GEN), no participará en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. La noticia fue confirmada por la Secretaría Electoral de San Juan, que informó que al cierre del plazo para la presentación de listas, el domingo 17 de agosto a las 23:59, no se registró ninguna inscripción por parte de la agrupación.

GEN tenía previsto competir en estos comicios con Cecilia Ruarte y Adrián Galaverna como principales candidatos, bajo el sello del partido Igualar, una fuerza con vínculos al kirchnerismo. Sin embargo, según relató el propio Arancibia al medio Tiempo de San Juan, desde la Secretaría Electoral le informaron que Igualar no había presentado en tiempo y forma la documentación que la Cámara Nacional Electoral exigía previamente.

La falta de cumplimiento de este requisito legal dejó fuera de competencia a la lista de GEN, que finalmente no formará parte de la oferta electoral en estas legislativas. De esta manera, en San Juan habrá solamente nueve listas disponibles para las elecciones de octubre, lo que reduce el abanico de alternativas para los votantes.