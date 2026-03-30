Una propuesta médica nacida en el Hospital Doctor Guillermo Rawson comienza a tomar fuerza en San Juan con un objetivo claro: salvar vidas desde el primer día. Se trata de la creación de un banco de leche materna, un sistema que permitiría recolectar, procesar y distribuir leche donada por madres para bebés que la necesiten, especialmente en neonatología. “Estamos ahí en vías de comunicación con el hospital, con el ministerio”, explicó la profesional sobre el estado del proyecto.

La iniciativa, que está en una etapa primigenia, es impulsada por la ginecóloga y obstetra Cecilia Olivares, quien explicó a DIARIO HUARPE que la idea surgió a partir de su propia experiencia como madre: “He sido mamá hace cinco meses y cuando me reincorporé a las guardias empecé a interiorizarme más. Noté que muchas mamás se sacan leche y la tiran, y eso realmente es un despropósito”.

Actualmente, esa leche no puede reutilizarse por falta de un sistema formal que garantice su seguridad. Sin embargo, la profesional remarcó que el proyecto es viable.

“No es mucho lo que se necesita, aunque sí hay que comprar la pasteurizadora, que es lo más importante. Creo que se puede lograr y en un año podríamos tener el retorno de los gastos”, detalló.

Almacenamiento de lo extraído en el lactario del hospital. (Foto DIARIO HUARPE)

Cómo funcionaría el banco de leche

Los bancos de leche humana permiten recolectar el excedente de madres en período de lactancia, analizarlo, pasteurizarlo y almacenarlo para su posterior uso en bebés internados. Olivares detalló el procedimiento: “Las mamás pueden sacarse leche en su casa, la frizan, y si tuviéramos una movilidad se podría recolectar semanalmente. Luego se hacen cultivos, se pasteuriza y se garantiza que sea segura para otros bebés”.

El lactario materno del Hospital Guillermo Rawson por dentro. (Foto DIARIO HUARPE)

Además, las donantes deben cumplir con estrictos controles sanitarios: “Se les hacen análisis para descartar enfermedades como HIV, hepatitis o sífilis, y lo ideal es que no sean fumadoras ni consuman alcohol”.

Impacto directo en la salud neonatal

El beneficio principal está en los bebés más vulnerables, especialmente los internados en terapia neonatal. En el Hospital Rawson hay alrededor de 50 camas destinadas a estos pacientes.

“Cuando son bebés que hay que operar, por ejemplo, se benefician mucho de la leche humana, tienen mejor pronóstico y disminuye el tiempo de internación”, explicó Olivares.

La leche recolectada normalmente se almacena muy brevemente y luego tristemente se descarta. (Foto DIARIO HUARPE)

Incluso, remarcó que en otras provincias donde ya funcionan los bancos de leche se logran resultados contundentes: “Tienen tasa cero de colitis necrotizante, que es una patología muy grave. El año pasado tuvimos tres casos que podrían haberse beneficiado de esto”.

Una necesidad creciente y posible

La especialista aseguró que la implementación es factible en San Juan y que el sistema podría extenderse a toda la provincia: “Hay 10 bancos de leche en Argentina y funcionan muy bien. En Mendoza, por ejemplo, abastecen a hospitales públicos y privados, incluso a 300 kilómetros”.

“Esto es algo que no se conoce, pero funciona muy bien en otras provincias. No discrimina entre sector público o privado: todos los bebés podrían beneficiarse”, destacó.

Volviendo al caso en el hospital sanjuanino, la doctora remarcó que la implementación no requiere una inversión imposible y qye además beneficiaria tanto en lo humano como en lo económico: "Si se logra, en un año podríamos tener el retorno de los gastos”, aseguró

En cuanto a la logística, también se evalúan puntos de recolección: “Hablamos con el Vacunatorio Central, que podría ser un centro de recepción. La leche puede estar hasta 10 días congelada en casa y luego, procesada, hasta seis meses”.

Un proyecto con respaldo y vocación

Más allá de lo técnico, Olivares destacó el valor humano detrás de la propuesta: “Es un acto totalmente altruista, hay mucha empatía entre mamás. Si se difunde bien, muchas van a querer donar”.

Sin ir más lejos, la doctora expresó su mayor deseo: “El Hospital Rawson es un hospital de primer nivel y hay una gran predisposición de todos. Creo que se puede lograr porque hay mucha gente empujando para que sí se concrete”.