Imputan a un jefe comunal santafesino por presunto uso de recursos públicos en provecho propio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Justicia imputó hoy al presidente comunal de la localidad santafesina Los Cardos por supuestamente cargar combustible en el auto de su hijo con dineros públicos y utilizar obreros pagados por su administración en reparaciones de su domicilio particular, informaron fuentes judiciales. Carlos Alberto Coppari, jefe de la comuna en el departamento santafesino de San Martín, fue acusado por las fiscales María Laura Urquiza y Mariela Jiménez por dos casos de presunto peculado y uno de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. "Investigamos tres hechos ilícitos cometidos entre noviembre de 2014 y agosto de 2017, en los que el imputado actuó en su carácter de funcionario público", informaron hoy Urquiza y Jiménez en una audiencia en la ciudad de Santa Fe. En uno de los casos, precisaron que "se le atribuyó haber sustraído caudales públicos de la comuna de Los Cardos, cuya administración, percepción y custodia le fue confiado en razón de su cargo". Agregaron que "en reiteradas oportunidades entre 2016 y 2017, y como surge de las pericias contables realizadas, utilizó fondos de la comuna para realizar pagos de carga de combustible de un vehículo particular de uso familiar registrado a nombre de su hijo". El otro caso achacado a Coppari (PJ) "es por el empleo para provecho propio de servicios brindados por obreros pagados por la administración comunal a su cargo", detallaron las fiscales de la Unidad Especial de Delitos Complejos. Dijeron que "se trató de tareas que realizaron los trabajadores durante 2015, en su casa particular y en otro inmueble en construcción contiguo a su vivienda". El presidente comunal -que perdió las elecciones y deja el cargo en diciembre- fue imputado también por contratar entre fines 2013 y principios de 2014 "servicios de flete a través de tres camiones que son propiedad de su hija".