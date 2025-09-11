La inflación en Argentina se mantuvo en 1,9% durante agosto, según el informe publicado este miércoles 10 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es la cuarta vez consecutiva que el indicador mensual se ubica por debajo del 2%, mientras que la división alimentos experimentó un incremento de 1,4%.

Los rubros que más influyeron en la suba de precios fueron Transporte, con un aumento de 3,6%, impulsado por la compra de vehículos y los combustibles, seguido de Bebidas alcohólicas y tabaco, que registraron un 3,5% debido a incrementos en productos de tabaco.

Entre los alimentos y productos de consumo básico, los que más aumentaron durante agosto fueron el tomate redondo (+16,2%), el limón (+13,2%), la banana (+9,3%), el desodorante de 150 cc (+5,5%) y el pan de mesa de 390 gramos (+4,4%).

Por otro lado, los productos que más bajaron en agosto fueron la lechuga por kilo (-20%), la harina de trigo común 000 (-3,9%), el arroz blanco simple (-2%), la papa (-1,7%) y el agua sin gas de 1,5 litros (-1,6%).

En paralelo, el Indec informó que la Canasta Básica Total (CBT), que marca la línea de pobreza, se ubicó en $1.160.780 para una familia tipo de dos adultos y dos niños. Mientras tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el umbral de indigencia, alcanzó los $520.529. El costo de ambas canastas creció apenas un 1% durante agosto, reflejando una desaceleración en los aumentos de alimentos.

El análisis por productos revela un escenario mixto: mientras frutas y verduras frescas registran fuertes variaciones, algunos alimentos básicos y productos de consumo cotidiano muestran estabilidad o disminución en sus precios, impactando directamente en el bolsillo de los consumidores.