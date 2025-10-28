Cinco gobernadores peronistas lograron imponerse en sus distritos durante las recientes elecciones legislativas, resistiendo la ola violeta que dominó gran parte del país. Con diferentes márgenes, se impusieron Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja). La estrategia clave de todos, salvo en La Pampa, fue lograr la unidad de las distintas corrientes peronistas en cada provincia.

En Formosa, Gildo Insfrán y el Frente de la Victoria obtuvieron el 58,35% de los votos, superando levemente su marca de 2021. Esto permitió mantener la representación provincial y que Graciela de la Rosa y Atilio Basualdo asuman las bancas en diciembre. Insfrán destacó la unidad del peronismo local y ya se especula con su posible reelección en 2027.

En Catamarca, Raúl Jalil obtuvo un contundente 45,66% frente al 33,63% de La Libertad Avanza. La unidad del PJ provincial, junto a la senadora Lucía Corpacci, aseguró las dos bancas en juego para el oficialismo, que ingresarán Fernando Monguillot y Claudia Palladino. Jalil resaltó la coordinación entre intendentes, legisladores y dirigentes de cerca de 30 partidos provinciales como factor del triunfo.

En Tucumán, Osvaldo Jaldo consolidó un acuerdo con sectores críticos de su espacio y derrotó a LLA por 50,57% a 35,12%. Aunque no alcanzó la mayoría de las cuatro bancas en juego, el resultado fortaleció su liderazgo provincial. Jaldo encabezó la lista de manera testimonial, lo que permitirá que Gladys Medina y Javier Noguera ingresen al Congreso de la Nación.

En La Rioja, Ricardo Quintela ganó por un margen muy estrecho, 43,57% frente a 43,27% de LLA, reflejando la unidad del peronismo local frente a la expansión libertaria. Gabriela Pedrali y el libertario Gino Visconti ocuparán las bancas en disputa. La victoria ajustada se explica por la fuerte performance de LLA en la capital provincial.

En La Pampa, Sergio Ziliotto logró un triunfo muy ajustado, de menos de dos puntos sobre LLA (44,59% a 43,56%). La división interna del PJ casi le cuesta representación parlamentaria, aunque finalmente Abelardo Ferrán y Varinia Marín ingresarán al Congreso, mientras que Adrián Ravier, de LLA, ocupará la tercera banca. Durante la celebración, se evidenciaron tensiones internas con dirigentes locales, que Ziliotto logró contener.

Estos resultados consolidan a los cinco gobernadores como referentes del peronismo provincial frente a la expansión de La Libertad Avanza, demostrando que la unidad y el manejo de las distintas corrientes internas fueron determinantes para mantener el control en estas provincias.