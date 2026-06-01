La propuesta del dirigente de ADN-LLA, Martín Turcumán, de fusionar departamentos para reducir el gasto político generó una fuerte reacción entre intendentes de comunas que podrían verse alcanzadas por la iniciativa. José Castro (Angaco), Analía Becerra (San Martín), David Domínguez (Ullum), Rodolfo Jalife (25 de Mayo) y Romina Rosas (Caucete) rechazaron la idea y defendieron la actual organización territorial de la provincia.

Turcumán había planteado una reforma institucional para reducir estructuras políticas y administrativas, mencionando como ejemplos eventuales unificaciones entre Zonda y Ullum, Angaco y San Martín, y Caucete con 25 de Mayo.

Uno de los más críticos fue el intendente de Angaco, José Castro, quien afirmó que la propuesta surge de un "profundo desconocimiento político y territorial".

"Una cosa es analizar la realidad desde la lógica de una calculadora, observando números fríos, y otra muy distinta es conocer el territorio y las particularidades de cada departamento", sostuvo.

Castro consideró que, si el objetivo es optimizar recursos, la discusión debería centrarse en los departamentos más poblados del Gran San Juan y no en comunas alejadas. Además, remarcó que la unificación de municipios pequeños no resolvería los problemas fiscales ni económicos de la provincia.

Desde San Martín, la intendenta Analía Becerra también rechazó una eventual fusión con Angaco y puso el foco en la identidad histórica de su departamento.

"San Martín es mucho más que una división administrativa. Es la historia de miles de familias que construyeron este departamento con trabajo, esfuerzo y sentido de pertenencia", expresó.

La jefa comunal recordó que el departamento cuenta con más de 150 años de historia y sostuvo que cualquier análisis debe contemplar factores sociales, culturales y territoriales, además de los económicos.

Por su parte, el intendente de Ullum, David Domínguez, interpretó que la propuesta apunta más a generar impacto político que a resolver problemas concretos de gestión.

"Centralizar no significa necesariamente ser más eficiente. Reducir la representación local aleja a los ciudadanos de quienes tienen la responsabilidad de resolver sus problemas cotidianos", señaló.

Domínguez destacó que son los municipios los que brindan respuestas directas a los vecinos y advirtió que fusionar intendencias atentaría contra esa cercanía.

A las críticas se sumó el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife, quien defendió la autonomía municipal. "Cada departamento tiene su historia, su idiosincrasia y esa opinión me parece totalmente fuera de lugar", afirmó. Además, sostuvo que la actual división territorial responde a criterios establecidos para acercar los servicios estatales a los ciudadanos y recordó que los municipios cuentan con respaldo constitucional.

La intendenta de Caucete, Romina Rosas, también rechazó una eventual fusión con 25 de Mayo. "La propuesta de unificar departamentos con la sola idea de reducir el gasto público nos reduce a sumas y restas y desconoce la historia de cada municipio", señaló.

Rosas sostuvo que el ahorro fiscal no puede estar por encima de la representación de las comunidades y advirtió que una medida de ese tipo atentaría contra el federalismo provincial.

Con estas respuestas, la propuesta de Turcumán encontró un amplio rechazo entre los departamentos mencionados por el dirigente libertario. Mientras el referente de ADN-LLA plantea abrir el debate sobre una reorganización territorial para reducir gastos, los jefes comunales advierten que la discusión no puede limitarse a una cuestión económica y remarcan la importancia de preservar la identidad, la representación y la cercanía del Estado con los vecinos.