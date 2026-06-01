El presidente Javier Milei se pronunció este domingo sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Colombia y celebró el desempeño de Abelardo de la Espriella, quien fue el candidato más votado en la primera vuelta y avanzó al balotaje junto al senador Iván Cepeda.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario argentino destacó el resultado obtenido por el dirigente del movimiento Defensores de la Patria y vinculó la votación con el escenario político de la región.

“Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”, escribió Milei tras conocerse los resultados preliminares.

Según los datos difundidos por las autoridades electorales colombianas, De la Espriella obtuvo alrededor de 10,3 millones de votos, mientras que Cepeda alcanzó cerca de 9,6 millones. Ninguno logró superar el 50% necesario para imponerse en primera vuelta, por lo que ambos volverán a enfrentarse en las urnas el próximo 21 de junio.

En su publicación, Milei también hizo referencia a la posibilidad de un triunfo de De la Espriella en la segunda vuelta. “Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, sostuvo.

La elección presidencial colombiana es seguida de cerca por distintos gobiernos de la región debido a su impacto político y económico. La segunda vuelta definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro y marcará el cierre de uno de los procesos electorales más observados de América Latina en 2026.

Con la confirmación del balotaje, la campaña electoral en Colombia ingresará en su tramo decisivo, con De la Espriella y Cepeda disputando la Presidencia en una elección prevista para el próximo 21 de junio.