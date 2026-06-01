El dirigente de ADN-LLA, Martín Turcumán, abrió una discusión que promete generar debate en la política sanjuanina: la posibilidad de fusionar departamentos para reducir el gasto público y hacer más eficiente la administración de los recursos del Estado.

"En mi espacio estamos hablando de eliminar concejales y también de modificar la Constitución provincial. Creemos que San Juan tiene 19 departamentos que generan un gasto muy elevado y que muchas veces implican un uso ineficiente de los recursos que aportan los contribuyentes", sostuvo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

Para Turcumán, la discusión no debe limitarse únicamente a la cantidad de concejales, sino que debe incluir una revisión más profunda de la organización territorial de la provincia. En ese sentido, mencionó algunos ejemplos de departamentos que podrían unificarse.

"Departamentos como Zonda y Ullum podrían perfectamente unificarse y abaratar costos. Lo mismo podría ocurrir con Angaco y San Martín, o con Caucete y 25 de Mayo", señaló.

El referente libertario aclaró que no se trata de una propuesta cerrada, sino de una idea destinada a abrir el debate sobre la estructura del Estado provincial. "No estoy diciendo que esas sean las únicas alternativas, pero sí que debemos abrir la discusión. Puede haber otros departamentos que puedan fusionarse o nuevas formas de administración más eficientes", agregó.

Según su planteo, una reorganización de este tipo podría reducir la cantidad de departamentos de 19 a 16, generando un ahorro en cargos políticos y estructuras administrativas. "Son ejemplos para iniciar una discusión seria sobre cómo bajar los costos de la administración pública y cuidar de manera más responsable los recursos que aportan todos los sanjuaninos", afirmó.

Turcumán también defendió la necesidad de aplicar recortes en áreas que considera innecesarias. "Ajustar o recortar donde el gasto no sirve o donde existe despilfarro es algo positivo. Es una manera de respetar el esfuerzo de los contribuyentes y de administrar con responsabilidad el dinero público", expresó.

Además, cuestionó el crecimiento de las estructuras municipales durante las últimas décadas. "Muchos municipios terminaron convirtiéndose en estructuras sobredimensionadas. Mientras más reparticiones y más organismos públicos se creaban, más presupuesto y más dinero quedaban cerca de las manos de los políticos", sostuvo.

En esa línea, criticó la existencia de áreas municipales que, según su visión, replican funciones provinciales. El dirigente consideró que la discusión sobre la reducción del gasto político y la reorganización del Estado debe formar parte de cualquier acuerdo amplio que se pretenda construir en la provincia.