Tensión hasta el final: Moyano y Desamparados dejaron todo en UPD

La competencia, la estrategia y las emociones estuvieron a flor de piel en una nueva edición de “UPD Unidos por el Desafío”, el ciclo de GRUPO HUARPE que reúne a estudiantes de distintos puntos de San Juan en una propuesta donde el conocimiento, la rapidez mental y el trabajo en equipo son protagonistas.

En esta oportunidad se enfrentaron el Colegio Capitán de Fragata Carlos María Moyano, representado por el curso 5° 4ª y dirigido por el profesor Facundo Saavedra, y el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, con el curso 5° A y la coordinación del profesor Juan José Perona. Desde el primer minuto quedó claro que ninguno estaba dispuesto a regalar nada.

Colegio “Capitán de Fragata Carlos María Moyano”, 5to 4ta, Rawson y Colegio Nuestra Señora de los Desamparados, 5to A, Albardón. FOTO HUARPE.

El equipo azul, integrado por Maximiliano Ramón Casas, Alma Fernández y Samira Heredia, comenzó con el pie derecho. Tras girar la ruleta, respondió correctamente una pregunta de Geografía. Del otro lado, el equipo naranja, representado por Bautista Amarfil y Facundo Sánchez, también arrancó firme al acertar una consigna de Arte.

La segunda ronda mostró a un Moyano sólido, que volvió a sumar con una respuesta correcta en Ciencia. Desamparados, en cambio, no logró convertir una pregunta de Deportes. La tendencia continuó en la tercera ronda, cuando el equipo azul volvió a acertar en Deportes, mientras que el naranja sufrió una nueva caída en la misma categoría.

Sin embargo, el desarrollo del programa estuvo lejos de ser lineal. En la cuarta ronda ambos equipos rechazaron el comodín y apostaron por la suerte de la ruleta. Moyano recibió Matemática, pero no pudo responder correctamente. Desamparados aprovechó la oportunidad y descontó con una respuesta acertada en Deportes.

La quinta ronda volvió a modificar el escenario. El equipo azul falló en Lengua y el naranja acertó una pregunta de Matemática, acercándose peligrosamente en el marcador. La tensión comenzó a sentirse tanto en el estudio como entre los compañeros que acompañaban a distancia.

En la sexta ronda, Moyano recuperó terreno al responder correctamente una consigna de Matemática. Desamparados apostó fuerte utilizando el comodín para Historia, pero la respuesta no fue la esperada. Así, el marcador quedó 4 a 3 a favor del equipo azul.

Cuando el juego ingresó en su tramo decisivo, aparecieron las estrategias. Moyano eligió utilizar el comodín en Arte y logró sumar un punto clave. Desamparados respondió con una correcta en Ciencia para mantenerse en carrera. Luego, en la octava ronda, el equipo azul volvió a golpear con una respuesta acertada en Lengua.

A medida que avanzaba la competencia, los nervios crecían. Cada respuesta era celebrada con euforia o sufrida con gestos de preocupación. La diferencia era mínima y cualquier error podía cambiar la historia del programa. El clima de suspenso se mantuvo hasta los últimos instantes, dejando momentos de mucha emoción y hasta lágrimas una vez finalizado el desafío.

Lo que comenzó como una competencia de conocimientos terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para ambos cursos, que demostraron compañerismo, compromiso y una enorme voluntad de representar a sus escuelas. Un programa en el que el resultado pasó a un segundo plano frente a las emociones que se vivieron dentro y fuera del estudio.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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