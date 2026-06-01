La mortalidad vial volvió a crecer con fuerza en San Juan después de que 2025 registrara la cifra más baja de fallecidos desde que existen registros oficiales. En los primeros cinco meses de 2026 ya murieron 43 personas en siniestros viales, contra las 25 que se habían contabilizado en el mismo período del año pasado. La diferencia representa un incremento del 72% y genera preocupación entre los organismos encargados de la seguridad vial.

Según pudo averiguar DIARIO HUARPE a através de fuentes oficiales calificadas, las estadísticas muestran además que la provincia ya alcanzó el 69% de las 62 víctimas fatales registradas durante todo 2025. El dato adquiere relevancia porque aún restan siete meses para completar el año y porque el comportamiento de las cifras marca una tendencia opuesta a la observada durante el año pasado.

Solo durante mayo se produjeron 11 fallecimientos por siniestros viales. El número representa más de una cuarta parte de todas las víctimas fatales registradas en lo que va de 2026 y confirma que la problemática continúa lejos de estabilizarse.

43 muertos en cinco meses

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el crecimiento de la participación de motociclistas en las estadísticas fatales. Mientras que durante 2025 las muertes en moto representaron alrededor del 35% del total, en los primeros cinco meses de este año la proporción escaló hasta aproximadamente el 40%.

Los datos preliminares también muestran que la mayor cantidad de víctimas se concentra en personas jóvenes. El rango etario que aparece con más frecuencia en los registros oficiales es el comprendido entre los 20 y los 35 años, una franja que históricamente presenta una alta exposición al riesgo vial por la utilización cotidiana de motocicletas y desplazamientos laborales o recreativos.

El último fin de semana de mayo reflejó con crudeza la gravedad de la situación. En menos de 24 horas se registraron tres víctimas fatales en distintos puntos de la provincia.

Durante la madrugada del sábado, Sergio Emanuel Olivera, de 27 años, murió en Angaco luego de perder el control de su motocicleta e impactar contra un árbol sobre calle El Bosque. Horas más tarde, María Estefanía Durán, de 29 años, falleció en Rivadavia tras colisionar con su moto contra la parte trasera de un camión en calle Pellegrini. Ya por la noche, Héctor Javier Díaz, de 49 años, perdió la vida en Jáchal luego de un fuerte choque entre dos vehículos.

Con esos tres casos, mayo cerró con 11 fallecidos y se convirtió en uno de los meses más complejos del año en materia de seguridad vial.

Fuentes oficiales indicaron que la mayoría de los siniestros fatales registrados durante 2026 estuvieron vinculados a pérdidas de control, maniobras imprudentes y distintos errores de conducción. Entre los factores que se repiten con mayor frecuencia aparecen el exceso de velocidad, las distracciones al volante y el incumplimiento de normas básicas de circulación.

Las estadísticas muestran así un cambio de escenario respecto de 2025. Luego de haber alcanzado el registro anual más bajo de víctimas fatales, San Juan enfrenta durante 2026 un repunte significativo de la mortalidad vial. Con 43 fallecidos acumulados entre enero y mayo, las cifras ya superan ampliamente las registradas a esta altura del año pasado y vuelven a instalar el debate sobre la necesidad de profundizar las medidas de prevención, control y concientización para reducir la cantidad de vidas que se pierden en las rutas y calles de la provincia.