A 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, organizaciones feministas de San Juan volverán a concentrarse en las calles este 3 de junio. La convocatoria se realizará a las 16:30 frente a la Legislatura Provincial y tendrá lugar en un contexto atravesado por la conmoción que generó en todo el país el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

La actividad fue difundida a través de las redes sociales de Ni Una Menos San Juan, donde se convocó a participar de una jornada de protesta y reflexión. Bajo distintas consignas vinculadas a las violencias de género, las organizadoras también incluyeron reclamos relacionados con la situación social y económica.

“Contra el hambre y la crueldad, contra el ajuste sobre nuestras vidas y la violencia sistemática sobre nuestros cuerpos, nos encontramos otra vez en las calles”, expresa el mensaje difundido para convocar a la movilización.

La concentración comenzará frente a la Legislatura Provincial y buscará reunir a organizaciones sociales, colectivos feministas, estudiantes y vecinos que adhieran a los reclamos planteados por el movimiento.

La convocatoria se produce mientras el caso de Agostina Vega continúa ocupando el centro de la agenda pública. El asesinato de la adolescente en Córdoba generó repercusiones en distintos puntos del país y reavivó los reclamos vinculados a la prevención de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes.

Desde la organización señalaron que la movilización también tendrá como objetivo mantener vigente la consigna que dio origen al movimiento Ni Una Menos en 2015. En la convocatoria llamaron a ocupar las calles y participar de una jornada de expresión colectiva que tendrá como punto de encuentro la Legislatura Provincial.

De esta manera, San Juan se sumará una vez más a las actividades previstas en distintas provincias del país en el marco de un nuevo aniversario del movimiento que surgió para visibilizar las distintas formas de violencia contra las mujeres.