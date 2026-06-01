La investigación por el crimen de Agostina Vega continúa sumando repercusiones y testimonios. En las últimas horas, quien habló fue Viviana Brizuela, madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el asesinato de la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana.

La mujer relató que conoció la noticia el mismo día en que cumplía 61 años. Según contó en una entrevista con Infobae, la fecha quedó marcada por una situación que describió como imposible de asimilar. “Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto”, expresó desde el barrio donde vive junto a su madre de 86 años.

Brizuela aseguró que pasó gran parte de la jornada llorando e intentando comprender la acusación que pesa sobre su hijo. También contó que el último contacto con él había sido pocos días antes de que se conociera el desenlace del caso y que en ese momento no notó ninguna situación que le llamara la atención.

Durante el diálogo, recordó distintos momentos de la infancia y juventud de Barrelier. Señaló que siempre intentó inculcarle valores vinculados al respeto y al trabajo y afirmó que nunca imaginó verlo involucrado en una causa de estas características.

“Pensé que era inocente. Yo no lo crié con esos valores”, manifestó. En varias oportunidades repitió la misma pregunta que la acompaña desde que conoció la noticia: “¿Por qué?”.

La mujer también aseguró que no mantenía una relación cercana con Agostina Vega y que apenas la había visto una vez. Respecto a la familia de la adolescente, recordó haber conocido a su madre en una oportunidad años atrás durante una actividad deportiva.

Otro de los aspectos abordados por Brizuela fue la situación que atraviesa el entorno familiar. Explicó que su principal preocupación está centrada en su madre de edad avanzada y en sus nietos, quienes comenzaron a hacer preguntas sobre el caso. Además, se refirió a la pareja de su hijo y madre de una de sus nietas, de quien dijo que también se encuentra afectada por lo ocurrido.

Mientras la investigación judicial avanza para reconstruir las circunstancias del crimen de Agostina Vega y determinar todas las responsabilidades, las declaraciones de la madre del acusado reflejan el impacto que el caso generó tanto en el entorno de la víctima como en la familia del principal sospechoso.

“Quiero ir a verlo para que me explique por qué”, expresó Brizuela, una frase que resume el desconcierto que aseguró sentir desde que conoció la acusación contra su hijo.