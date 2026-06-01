El mosto ayudó a la vitivinicultura local en plena crisis nacional

En un panorama vitivinícola nacional que enfrenta desafíos significativos, marcado por una merma del 8% en la producción nacional, San Juan se posiciona con un perfil distintivo. Según datos relevados para la presente campaña, la actividad ha mostrado un comportamiento robusto, consolidando al mosto como un instrumento regulador indispensable para el mercado local frente a la fluctuación de los stocks.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno Mas, ofreció un diagnóstico detallado de la actualidad productiva provincial y destacó al mosto como regulador táctico. "Ha sido con un porcentaje elevado de elaboración de mostos y sulfitados, lo que hace también que se descomprima la presión sobre los vinos, en el caso puntual de San Juan". Esta maniobra logística ha sido fundamental para evitar que el exceso de oferta presione negativamente sobre los precios de los vinos en un contexto de costos operativos elevados.

El dirigente señaló que, a pesar de las presiones externas, la salida de este producto mantiene una estabilidad relevante, incluso frente a una baja sensible en su valor FOB internacional. Al contrastar los indicadores del periodo 2024-2026, se observa una fluctuación en los ingresos, con un valor de 10.683.540 dólares registrados a marzo de 2026 y un peso neto de 7.489 toneladas.

Datos alentadores para San Juan

Moreno afirmó que la provincia especulaba con los números reales de kilos de cosecha. Sin embargo, la realidad superó las espectativas. "La verdad que estimábamos una cosecha un poco más baja", aseguró. "Ha subido un poquito sobre el pronóstico real y ha sido con una calidad realmente importante", agregó.

De acuerdo con las cifras comparativas entre las vendimias 2025 y 2026, la provincia alcanzó un total de 409.966.200 kg de uva, lo que representa un crecimiento del 4,90% en relación con el ciclo anterior. Dentro de esta estructura, el volumen destinado específicamente a la elaboración sumó 381.525.200 kg, evidenciando un incremento del 5,89% en comparación con los registros previos.

Desafíos y perspectivas de recuperación en vitivinicultura

La gestión comercial actual atraviesa un proceso de cambio de paradigma. La transición hacia un país con una inflación significativamente menor ha modificado la dinámica de los stocks, que anteriormente permanecían estancados en bodegas. Este ajuste provocó un "gap" temporal en la cadena, un fenómeno que, según Moreno Mas, está comenzando a superarse: "Creemos que lo que hemos tocado es un fondo y que va a empezar a haber un efecto rebote".

Como respaldo de optimismo, se destaca el desempeño de dos grandes firmas locales que han logrado exportar aproximadamente 70 millones de litros de vino blanco, un volumen que equipara el despacho mensual promedio y que aporta aire fresco a la economía del sector. Asimismo, el dirigente subrayó que la cosecha 2026 no solo superó los pronósticos volumétricos, sino que se destacó por una calidad excepcional, especialmente en los frutos provenientes de zonas de alta montaña como el Valle del Pedernal y Calingasta.

La industria vitivinícola provincial transita, de este modo, una etapa de reacomodamiento profundo. La eficiencia operativa en la elaboración de derivados, sumada a la normalización de la cadena comercial y la apuesta por mercados de exportación de mayor envergadura, se perfilan como los pilares determinantes para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del sector en el futuro inmediato.