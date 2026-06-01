El Registro Civil de San Juan difundió las estadísticas oficiales sobre los cambios de género en DNI realizados desde la implementación de la Ley de Identidad de Género y los números muestran una fuerte caída respecto de los primeros años. En 2012 se registraron 53 trámites y en 2026, hasta abril, hubo 11 casos, lo que representa una baja del 79%.

Entre 2012 y 2017 se realizaron 164 cambios de género en San Juan. “154 correspondieron a cambios de varón a mujer y 10 de mujer a varón”, detalló a DARIO HUARPE Verónca Benedetto, directora del Registro Civil, en base a las planillas oficiales. El período comenzó con 53 trámites en 2012 y terminó con 14 en 2017, una disminución del 73,5%.

Durante 2012 se contabilizaron 48 cambios de varón a mujer y 5 de mujer a varón. “El mayor movimiento ocurrió en junio, con 16 trámites de varón a mujer y 2 en sentido inverso”, explicó la directora del Registro Civil. En 2013 hubo 32 casos, un 39,6% menos que el año anterior, mientras que en 2014 la cifra cayó a 23, con una baja del 28,1%.

En 2015 se registraron 26 cambios de género, una suba del 13%. Sin embargo, en 2016 volvieron a descender a 16 trámites, un 38,4% menos. “Noviembre concentró la mayor cantidad de movimientos”, indicó Benedetto al repasar los registros. En 2017 se alcanzó el piso histórico de ese período con 14 casos.

El pico y el cambio de tendencia

En 2018 se registraron 28 cambios de género, el doble que en 2017. Pero el mayor salto ocurrió en 2019, cuando hubo 63 trámites, una suba del 125% y la cifra más alta de toda la serie. Ese año los datos fueron consignados “sin discriminar”, sin diferenciar cambios de varón a mujer y de mujer a varón.

Durante 2020 los trámites bajaron a 26, una caída del 58,7%. En 2021 hubo 33 cambios y además aparecieron los primeros 7 reconocimientos no binarios. “Agosto concentró la mayor cantidad de cambios de varón a mujer”, señalaron desde el Registro Civil.

En 2022 se registraron 35 cambios de género y 12 reconocimientos no binarios. “Por primera vez hubo más trámites de mujer a varón que de varón a mujer”, sostuvo Verónica Benedetto, al detallar que fueron 22 casos contra 14.

La tendencia continuó en 2024, cuando se contabilizaron 19 cambios de mujer a varón y 9 de varón a mujer. En 2025 hubo 27 registros en total y en lo que va de 2026 se contabilizaron 11 casos hasta abril.