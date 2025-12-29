Intentaron robar la camioneta de un turista sanjuanino en plena Avenida del Mar de La Serena

Un intento de robo de automotor conmocionó a la comunidad de turistas argentinos en la ciudad de La Serena, Chile, durante la madrugada de este domingo. El hecho ocurrió en la céntrica y turística Avenida del Mar, donde delincuentes intentaron sustraer una camioneta Toyota SW4.

Según los detalles recabados, el propietario del vehículo, identificado como un vecino del departamento de Albardón, San Juan, que se encontraba en la ciudad por motivos personales, había adoptado una precaución clave: había retirado el volante de la camioneta antes de dejarla estacionada. Esta acción resultó decisiva, ya que cuando los ladrones forzaron el ingreso al rodado, se encontraron imposibilitados de ponerlo en marcha, frustrando el robo.

El hecho y su contexto

El episodio se registró en una de las avenidas más concurridas y emblemáticas de La Serena, especialmente durante la temporada de verano, cuando la afluencia de turistas —entre ellos, una gran cantidad de argentinos— alcanza su punto máximo. El intento de robo, pese a no haberse concretar, generó alarma y preocupación entre visitantes y residentes, al evidenciar la audacia de los delincuentes al actuar en un lugar de alto tránsito.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni daños de consideración en el vehículo, más allá del forcejeo inicial para acceder a él. El dueño de la camioneta, aunque afectado por el susto, se encuentra bien.

Falta de detenciones y recomendaciones de seguridad

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre detenciones relacionadas con este hecho. Las autoridades chilenas locales probablemente se encuentren revisando grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables.

El caso sirve como un recordatorio para los turistas sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad de sus vehículos, incluso en destinos considerados seguros o en zonas concurridas. Medidas como:

Utilizar dispositivos de seguridad visibles (trabas de volante, palanca de cambios o pedales).

Estacionar en lugares bien iluminados y, preferentemente, vigilados.

No dejar objetos de valor a la vista dentro del habitáculo.

Reportar cualquier actividad sospechosa de inmediato a la policía local.

Asistencia para ciudadanos argentinos

Para turistas argentinos que puedan verse afectados por situaciones similares en la región de Coquimbo, se recomienda contactar al Consulado General de la República Argentina en Valparaíso, cuya jurisdicción cubre esta zona de Chile.