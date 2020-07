Intentó apuñalar a su mujer embarazada que sostenía a su hijo mayor

Un hombre de 47 años de apellido Echegaray terminó preso tras amenazar con apuñalar a su pareja, una mujer de 41 años que está embarazada del segundo hijo de la pareja.

Todo ocurrió durante la noche de este viernes en una casa del barrio Cuyo en la localidad de La Bebida en Rivadavia. El hombre denunciado como agresor llegó ebrio a la vivienda y le pidió a la hija de la víctima, una joven de 16 años, que fuera a la vecina a pedirle el teléfono celular.

Como la chica no regresaba, este hombre se violento, tomó un cuchillo tipo tramontina, que se encontraba arriba de la heladera, y comenzó a amenazar de muerte a la mujer.

La misma víctima relató a la Policía: "me dijo que me va a lastimar, que va a tomar pastillas, que va a volver, me va a incendiar la casa, y me va a matar a mi y a los chicos”. Todo ello en presencia del hijo en común de la pareja, de un año y tres meses, el que se encontraba en brazos de la damnificada. Quien además cursa el sexto mes de embarazo.

La hija mayor de esta mujer vio lo que pasaba y, con la excusa de ir a comprar cigarrillos, salió a pedir ayuda y logró comunicarse con el 911.

Cuando llegaron los policías vieron lo ocurrido y redujeron al agresor, quien trató de ocultar el cuchillo entre sus ropas, igualmente lo policías encontraron el arma y tuvieron que doblegar la resistencia de este hombre que no dejaba de insultarlos, aún desde el móvil policial.

Finalmente, los funcionarios policiales, trasladaron al agresor y su víctima a la comisaría Nº 34. La Justicia de Flagrancia investiga el delito de Amenazas Agravadas en Contexto de Violencia Intrafamiliar.