Un sujeto de 20 años fue aprehendido por un hurto en grado de tentativa, tras un procedimiento realizado en un supermercado de la Capital sanjuanina. El hecho quedó registrado bajo el legajo N.º 43/26 y tuvo intervención de personal de la Comisaría 2°.

El episodio ocurrió cuando efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención fueron comisionados por el operador de turno hacia un local de la cadena Carrefour, donde fueron alertados sobre la presencia de un sujeto que había sido retenido por personal de seguridad privada.

El detenido fue identificado como Víctor Leonel Manrique Grance, de 20 años de edad.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el individuo ya se encontraba reducido por integrantes de la División Cuerpo Especial de Vigilancia. En ese contexto, entrevistaron al guardia de seguridad del comercio, quien manifestó que el sospechoso había intentado sustraer diversos efectos del local, logrando atravesar la línea de cajas sin abonar la mercadería.

Ante esta situación, se solicitó directivas judiciales y se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, conforme a lo establecido para este tipo de delitos. El sospechoso fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia.

Al consultar su identidad, el aprehendido manifestó llamarse Víctor Leonel Manrique Grance, de 20 años de edad, con domicilio en la localidad de Rodeo en el departamento Iglesia. Posteriormente, fue trasladado a sede de Comisaría 2°, donde quedó alojado a la espera de las resoluciones judiciales correspondientes.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin mayores incidentes y que los elementos sustraídos fueron recuperados en su totalidad, quedando también a disposición de la causa.