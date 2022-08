El gobernador Sergio Uñac habló este lunes sobre los intentos de saqueo que se registraron en dos comercios de Rawson. El funcionario dijo que se trató de una maniobra que fue incentivada por alguien, además opinó que los detenidos por estos hechos de violencia deberían ir al Penal de Chimbas.

El mandatario brindó una rueda de prensa en la que se refirió a los intentos de robo masivo en el supermercado Changomas y en una distribuidora que se ubica cerca de la plaza de Rawson.

"Nosotros ponemos a disposición, que si el delito excede Flagrancia o si los detenidos tienen algún tipo de antecedentes y necesitan más plazo y los deban trasladar desde la Comisaría en donde no pueden tener mucho tiempo a una persona privada de su libertad que los puedan llevar al Penal provincial", aseguró.

Sobre los saqueos en sí, el mandatario aseguró que se trata de "un hecho repudiable, hay mucha gente que trabaja, que tiene problemas como tenemos todos, pero que no comete un delito", aseveró visiblemente molesto.

Luego, el mandatario anunció que se comunicó con el ministro de Desarrollo Social de la Nación y confirmó que "le vamos a eliminar los planes a quienes hayan sido autores materiales, pero también es importante que la Justicia ponga todo para determinar quienes fueron los autores intelectuales", opinó.

Sobre como se armó el desplazamiento de un centenar de personas que participaron de los saqueos, el funcionario aseguró que esto fue algo orquestado. "Evidentemente que ha habido incentivación de algunos dirigentes, llámese sociales, políticos, eso lo deberá determinar la Justicia", explicó Uñac sin dejar su tono de evidente molestia.

El funcionario también opinó sobre la gente que hizo los saqueos y aseguró que le parece reprochable que los saqueadores hayan intentado robar a personas que con sus impuestos contribuyen a que ellos mismos cobren sus planes.

"Hay un esfuerzo que no es del Estado en sí mismo, hay un esfuerzo de toda una sociedad que paga impuestos para pagar un plan social a la gente que no tiene trabajo. Esto es, para que ellos puedan ordenar su vida pero por consiguiente esto no puede implicar que ellos desordenen la vida de los demás, los lugares en donde se ha atacado han sido lugares de gente que trabaja, que tiene problemas, que le cuesta pagar impuestos para que ellos cobren un plan y encima se ven atacados", opinó el mandatario.